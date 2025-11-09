Kasım indirimlerinde dolandırıcılık uyarısı: Sahte site ve kargolardan korunmanın 9 yolu
E-ticarette kampanya dönemlerinin artmasıyla birlikte dolandırıcılık vakaları da yükselişe geçti. Uzmanlar, özellikle “Kasım indirimleri” sürecinde sahte internet siteleri, kimlik avı mesajları ve kargo takip dolandırıcılıklarına karşı kullanıcıları uyarıyor.
Uzmanlar, kampanya dönemlerinde artan çevrim içi dolandırıcılıklara karşı tüketicileri uyarıyor. Sahte kargo mesajlarından güvenlik açığı olan sitelere kadar birçok tuzağa karşı 9 maddelik korunma rehberi hazırlandı.
Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, çevrim içi alışveriş yapan tüketicilerin dikkat etmesi gereken 9 kritik adım şöyle:
Sahte site ve kargo tuzaklarına karşı 9 güvenlik adımı
1 - Güçlü parola kullanın ve tüm hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) aktif edin.
2 - Gerçek olamayacak kadar avantajlı kampanyalara şüpheyle yaklaşın.
3- SMS veya telefonla gelen istenmeyen mesajlara kişisel veya finansal bilgi vermeyin.
4 - Alışveriş yaptığınız sitenin “https” ile başladığını ve kilit simgesi içerdiğini kontrol edin.
5 - Banka havalesi yerine kredi kartı kullanın, çünkü ek güvenlik sağlar.
6 - Yazım hataları ve sahte URL uzantılarına karşı siteyi ve e-postayı iki kez kontrol edin.
7 - Teslimat bildirimlerini, mesajdaki link yerine doğrudan kargo şirketinden doğrulayın.
8- Telefon, bilgisayar ve uygulamaları güncel tutun.
9 - Tüm cihazlarda güvenilir bir anti-malware yazılımı bulundurun.