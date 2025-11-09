Kasım indirimlerinde dolandırıcılık uyarısı: Sahte site ve kargolardan korunmanın 9 yolu

Sahte site ve kargo tuzaklarına karşı 9 güvenlik adımı

1 - Güçlü parola kullanın ve tüm hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) aktif edin.

2 - Gerçek olamayacak kadar avantajlı kampanyalara şüpheyle yaklaşın.

3- SMS veya telefonla gelen istenmeyen mesajlara kişisel veya finansal bilgi vermeyin.

4 - Alışveriş yaptığınız sitenin “https” ile başladığını ve kilit simgesi içerdiğini kontrol edin.