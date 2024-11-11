Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler (Hangi şirket ne kadar dağıtacak?)
Temettü ödemeleri, Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımlarını cazip hale getiren en önemli sebeplerden biri. 2024 Kasım ve Aralıkta nakit temettü ödemesi yapacak olan hisselerin detayları paylaşıldı. İşte Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisse senetleri, hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler...
Borsa İstanbul’da Kasım ve Aralık aylarında yatırımcılara dağıtılacak temettü ödemelerinin detayları belli oldu. Şirketlerin hisse başına dağıtılacak temettü tutarları ve ödeme tarihleri, yatırımcılara önemli kazanç fırsatları sunuyor. İşte Kasım ve Aralık 2024'te temettü ödemesi yapacak hisse senetlerinin kodları, hisse başına dağıtılacak tutarlar ve temettü yapılacak tarihler...
ACSEL
Temettü Miktarı: 1.929.906.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,180
Temettü Tarihi: 12/11/2024
MGROS
Temettü Miktarı: 468.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 2,585
Temettü Tarihi: 13/11/2024
VERTU
Temettü Miktarı: 10.400.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,200
Temettü Tarihi: 15/11/2024