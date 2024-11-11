Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler (Hangi şirket ne kadar dağıtacak?)

Borsa İstanbul’da Kasım ve Aralık aylarında yatırımcılara dağıtılacak temettü ödemelerinin detayları belli oldu. Şirketlerin hisse başına dağıtılacak temettü tutarları ve ödeme tarihleri, yatırımcılara önemli kazanç fırsatları sunuyor. İşte Kasım ve Aralık 2024'te temettü ödemesi yapacak hisse senetlerinin kodları, hisse başına dağıtılacak tutarlar ve temettü yapılacak tarihler...

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