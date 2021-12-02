Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu. 2021 yılı kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 seviyesinde kaydedildi. ODD’nin verilerine göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin187 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın kasım ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle: