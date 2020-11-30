Kasımın son günü 'yatırım' rüzgarı! Kasım ayının son gününde dünya genelinde şirket birleşme ve satın alma haberleri peş peşe geldi.



Vienna Insurance Group, Hollandalı sigorta şirketi Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa'daki birimlerini 830 milyon euroya (993 milyon dolar) satın alıyor. 1 | 5

Alman çip üreticisi Siltronic, dairesel plaka (wafer) endüstrisinde lider bir şirket olmak için Tayvan'ın GlobalWafers şirketini 3.75 milyar euro karşılığında satın almak için masada. 2 | 5

Avrupa'nın en büyük ikinci sigorta şirketi AXA, Basra körfezine kıyısı olan Arap ülkelerindeki sigortacılık birimlerini Gulf Insurance Group'a (GIG) 269 milyon dolara satmak için anlaşma yaptı. 3 | 5