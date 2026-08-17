Kayısının başkentinde üretici rotayı değiştirdi: Taleplere yetişemiyor
İklim değişikliği ve geç donlar nedeniyle kayısıda istediği verimi alamayan Malatyalı üretici Yusuf Kırteke, alternatif ürünlere yöneldi. Deneme bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden yüksek verim alan Kırteke, yoğun talebin ardından üretim alanını büyütme kararı aldı.
Kayısısıyla özdeşleşen Malatya'da, son yıllarda iklim değişikliği ve ilkbahar aylarında görülen geç donlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiler, farklı ürünlerin yetiştiriciliğine yönelmeye başladı. Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar köyü Kırtekeler mezrasında üretim yapan Yusuf Kırteke de 3,5 dönümlük deneme bahçesinde Santa Maria armudu, nektarin ve Bursa şeftalisi yetiştirdi.
Bölgede yerli armut çeşitlerinin hasadına henüz aylar bulunmasına rağmen, pazar değeri yüksek erkenci Santa Maria armudu ve nektarinde hasat dönemi başladı. Bahçedeki ağaçların dalları meyvelerle dolarken, üretici elde ettiği verimden memnun kaldı.
Teknik destekle verim arttı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinden teknik destek alan Kırteke, budama, bitki besleme ve bakım çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdü. Bahçede daha önce karşılaşılan kuruma ve kalite sorunlarının giderilmesinin ardından üretimde yüksek verim elde edildi.
Küresel ısınmanın kayısı üretiminde verim kaybına yol açtığını belirten Kırteke, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son 6 yılda kayısımız sadece iki defa tuttu. Tuttuğu yıllarda da istediğimiz pazar değerini bulamadık. İl Tarım Müdürlüğümüzün ziraat mühendisleri geldiler, bize teknik eğitimler verdiler. Ağaçlardaki kuruma sorununu çözdük. Santa Maria armudu ve nektarinin bütün çeşitlerinde yüksek verim aldık" dedi.
"Tüketicilerden inanılmaz bir talep var"
Malatya topraklarının potasyum açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden Kırteke, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, bölgedeki esinti ve sulama imkanlarının meyvelerin lezzetine olumlu yansıdığını söyledi.
Farklı illere gönderilen ürün numunelerinin beğenildiğini aktaran Kırteke, "Nasıl ki Malatya kayısısı dünyada aromasıyla meşhur ise burada yetiştirdiğimiz Santa Maria armudu ve nektarinde de aynı eşsiz lezzeti yakaladık. Tüketicilerden inanılmaz bir talep var" ifadelerini kullandı.
Üretim alanını genişletecek
Meyve üretiminin yanı sıra bağcılığa da yatırım yapan Kırteke, 6 bin sofralık üzüm fidanını toprakla buluşturdu. Ürünlerini 5 kilogramlık paketler halinde Malatya şehir merkezindeki tüketicilere doğrudan ulaştırmak için servis ağı da oluşturdu.
Gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten Kırteke, sonbaharda 10'ar dönümlük yeni bahçeler kurmayı planladıklarını söyledi. Kırteke, üretimini artırarak "Malatya Nektarını" ve "Malatya Santası" markalarıyla pazardaki paylarını büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.