Kayısının başkentinde üretici rotayı değiştirdi: Taleplere yetişemiyor

"Tüketicilerden inanılmaz bir talep var"

Malatya topraklarının potasyum açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden Kırteke, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, bölgedeki esinti ve sulama imkanlarının meyvelerin lezzetine olumlu yansıdığını söyledi.

Farklı illere gönderilen ürün numunelerinin beğenildiğini aktaran Kırteke, "Nasıl ki Malatya kayısısı dünyada aromasıyla meşhur ise burada yetiştirdiğimiz Santa Maria armudu ve nektarinde de aynı eşsiz lezzeti yakaladık. Tüketicilerden inanılmaz bir talep var" ifadelerini kullandı.