Kazmayı vurdukça altın fışkırdı: İnşaat işçileri hayatlarının keşfini yaptı
Belçika'da kanalizasyon borusu döşemek için eski bir bira fabrikasının temelini kazan işçiler hayatlarının keşfini yaptı. Önce birkaç madeni para bulduklarını zanneden işçiler toprağı kazdıkça külçe külçe altın fışkırdı. Toplamda 10 milyon dolarlık bir defineye ulaşan işçiler büyük sevinç yaşarken, bölge define avcılarının akınına uğradı.
Belçika'nın Dendermonde kentinde rutin bir inşaat çalışması dakikalar içinde milyonlarca dolarlık hazine keşfine dönüştü. Eski bir bira fabrikasının olduğu bölgeye kanalizasyon borularını döşemek için gelen işçiler, kazmayı vurdukça adeta altın fışkırdı.
İlk bakışta topraktan çıkanların 1 euroluk madeni paralar olduğunu düşünen işçiler altın bir külçeye denk gelincer define bulduklarını anladı.
Şantiye müdürü Mario, altınları elleriyle çıkardıklarını ve kazdıkça yeni sikke ve külçeler bulduklarını anlatırken, "33 yıldır inşaat işindeyim, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım" dedi
Altınları yanlarına alamadılar
Bulunan altınların toplam değerinin 10,4 milyon dolar olduğu hesaplanırken tamamı polise teslim edildi. Öte yandan haberin yayılmasından kısa süre sonra birçok kişi başka defineler bulma umuduyla bölgeye akın etti.
Milyonluk hazinenin sahibi kim?
Altınların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Dendermonde'nin eski belediye başkanı ve tarihçi Piet Buyse, hazinenin geçmişte bölgede faaliyet gösteren Van Assche adlı bira üreticisi bir aileyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Belçika yasalarına göre hazinenin gerçek sahibinin ortaya çıkarak servet üzerinde hak iddia etmesi için beş yıllık bir süre bulunuyor.
5 yıl içinde altınların sahibi bulunmaz ve altınların herhangi bir suçla bağlantısı olmadığı belirlenirse, hazine işçilerle mülk sahibi arasında paylaştırılacak.