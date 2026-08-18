Kazmayı vurdukça altın fışkırdı: İnşaat işçileri hayatlarının keşfini yaptı

Belçika yasalarına göre hazinenin gerçek sahibinin ortaya çıkarak servet üzerinde hak iddia etmesi için beş yıllık bir süre bulunuyor.

5 yıl içinde altınların sahibi bulunmaz ve altınların herhangi bir suçla bağlantısı olmadığı belirlenirse, hazine işçilerle mülk sahibi arasında paylaştırılacak.