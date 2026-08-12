Kentsel dönüşümde destekler büyüdü: İşte son rakam
Evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyenler için hibe ve kredi desteğinden tapu, ruhsat ve iskan avantajlarına kadar birçok imkan sunulurken destek tutarı 1 milyon 875 bin liraya ulaştı. Farklı projelerde de 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor.
Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmaya yönelik evini yenilemek isteyen vatandaşlara hibe, düşük faizli kredi, taşınma ve kira desteği ile çeşitli vergi ve harç avantajları sağlanrken, İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasında hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.
Kampanya kapsamında bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.
Kritik tarih 31 Aralık 2026
Kampanyadan yararlanabilmek için önemli tarihlerden biri de 31 Aralık 2026. Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen konut ve iş yerleri, diğer şartları karşılamaları halinde destek kapsamına alınabilecek.
Kentsel dönüşüm için 3 milyon TL kredi
İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında da riskli yapıların dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi sağlanıyor. Finansman ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla sunuluyor.
Başka konutu bulunmayanlar, orta ve düşük gelirli haneler, emekliler, belirli şartları taşıyan engelliler, şehit aileleri ve bazı diğer gruplara ek faiz indirimleri uygulanabiliyor. Binanın enerji verimliliği de faiz oranında avantaj sağlayabiliyor. Program ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'ı kapsıyor.
Tapu, ruhsat ve iskan masraflarında avantaj
Kentsel dönüşüm desteği yalnızca hibe ve kredilerle sınırlı değil. Dönüşüm kapsamındaki yapılarda şartlara bağlı olarak yapı ruhsatı, iskan, tapu ve belediye harçlarında çeşitli muafiyet ve indirimler uygulanıyor.
Riskli yapıların dönüşüm sürecinde düzenlenen bazı sözleşme ve resmi belgelerde noter harcı ve damga vergisi avantajları da bulunuyor. Tapu harcında ise belirli işlemler için yüzde 4'lük alım-satım harcından istisna uygulanabiliyor. Ancak bu avantajın hangi aşamada ve hangi işlem için geçerli olduğu dönüşüm sürecine göre değişiyor.
Kira ve tahliye desteği de var
Riskli yapısını boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri ile şartları karşılayan kiracılar için de kira veya tahliye yardımı sağlanıyor. Bu destekler Yarısı Bizden kampanyasından bağımsız olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında veriliyor.
Tutarlar illere göre değişirken destek miktarları belirli dönemlerde yeniden güncelleniyor.