Kentsel dönüşümde destekler büyüdü: İşte son rakam

Riskli yapıların dönüşüm sürecinde düzenlenen bazı sözleşme ve resmi belgelerde noter harcı ve damga vergisi avantajları da bulunuyor. Tapu harcında ise belirli işlemler için yüzde 4'lük alım-satım harcından istisna uygulanabiliyor. Ancak bu avantajın hangi aşamada ve hangi işlem için geçerli olduğu dönüşüm sürecine göre değişiyor.