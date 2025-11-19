Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

İşçi konfederasyonları ve sendikalar, olası değişikliklere karşı tavrını net biçimde ortaya koyarken, hükümet tarafında da kıdem tazminatına yönelik hızlı bir düzenleme hazırlığına dair bir işaret görülmüyor. TES’in, otomatik katılımlı bireysel emeklilik yapısına benzer bir model olarak ele alındığı ve temel amacının ek bir emeklilik geliri oluşturmak olduğu ifade ediliyor.