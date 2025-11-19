Kıdem tazminatı kalkıyor mu?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin gündeme gelmesi sonrası kıdem tazminatının akıbeti araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken çalışanlar gerçekleri öğrenmek adına "Kıdem tazminatı kalkıyor mu" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
Kıdem tazminatının kaldırılmasına ilişkin şu an için herhangi bir somut adım bulunmuor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uzun süredir gündemde olsa da, mevcut programlarda kıdem tazminatını doğrudan etkileyen bir düzenleme yer almıyor.
İşçi konfederasyonları ve sendikalar, olası değişikliklere karşı tavrını net biçimde ortaya koyarken, hükümet tarafında da kıdem tazminatına yönelik hızlı bir düzenleme hazırlığına dair bir işaret görülmüyor. TES’in, otomatik katılımlı bireysel emeklilik yapısına benzer bir model olarak ele alındığı ve temel amacının ek bir emeklilik geliri oluşturmak olduğu ifade ediliyor.