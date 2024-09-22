Kilosu 300 liraya satılıyor: Üreticinin yüzü gülüyor Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin teşvik ve destekleriyle üreticilere alternatif ürün olarak sunulan aronya meyvesinin hasadı düzenlenen hasat şenliği ile başladı. Bahçesinde kilosu 300 TL’den satılan meyvenin bu yılki verimliliği üreticinin yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı tarımsal destek projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın bu yılki ilk hasadı Konyaaltı Doyran Mahallesi’nde düzenlenen hasat şenliği ile yapıldı. Doyran’da iki yıl önce fidan desteği yapılan çiftçilerin aronya bahçelerinde gerçekleşen hasat şenliğine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, muhtarlar ve üreticiler katıldı. 1 | 6

ANTİOKSİDAN DEPOSU Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’da iklim şartları uygun olan bölgelerde çiftçilere hibe edilen aronya fideleri ekonomik değeri nedeniyle üreticilerin en çok talepte bulunduğu ürünler arasında yer almaya başladı. Giderek yaygınlaştırılması hedeflenen aronya yüksek antioksidan içermesi, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin olmasından dolayı ‘süper meyve’ olarak adlandırılıyor. Aronya ayrıca meyve suyu sanayisinde, ilaç sanayisinde, baharat sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak ve diyet menülerinde kullanılıyor. 2 | 6

ÜRETİCİ DALINDA SATTI Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel aronya meyvesinin bu yılki veriminin mutluluk verici olduğu belirterek, “Bu bölgede yaklaşık üç yıldır aronya yetiştiriciliği üzerine çalışma yapıyoruz. Bölgede verimlilik anlamında son derece olumlu sonuçlar elde ettik. Buradaki bahçemiz üç yaşındaki fidanlarımızdan oluşuyor. Bugün önemli bir hasat gerçekleştirdik. Aronyanın burada dalında satılmış olması bizleri son derece mutlu ediyor. Üreticimizin burada pazar kaygısı olmadan ürününü yetiştirdi ve hasat sonrası satışını yapacak” dedi. 3 | 6