Kilosu 70 TL'den gidiyor! Zeytin işçisinin eline 1000 TL geçiyor
Depremin vurduğu Hatay Arsuz’da sofralık halhalı zeytininin hasadına başlandı. 1000 lira günlük yevmiye ile çalışan işçilerin topladığı zeytinler, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor. Arsuz'da zeytincilik yapan Sezer ailesi, "Bu yıl mahsul çok iyi, kalibre de çok iyi. Çok memnunuz hasattan" diyor.
Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor.
Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda...
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kurtbağı Mahallesi'nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı.
Büyük felaket sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor.