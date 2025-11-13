Google Haberler

Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi

Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims, Goldman Sachs liderliğinde 225 milyon dolar yatırım topladı. Şirketin değeri 5 milyar dolara çıkarken, Skims’in gelecekte halka arz için güçlü bir aday olduğu belirtiliyor.

Remziye Karakuş
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 1

Manken ve TV yıldızı Kim Kardashian ve girişimci Jens Grede tarafından 2019’da kurulan Skims, yeni yatırım turunda 225 milyon dolar topladı.

1 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 2

Şirket bu turla birlikte 5 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıkladı.

2 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 3

Kardashian’ın geniş sosyal medya kitlesi, hem Skims hem de SKKN gibi diğer markalarının büyümesine önemli katkı sağlıyor.

3 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 4

Ünlü isimlerin desteklediği markalara yatırım eğilimi artarken; Hailey Bieber’ın Rhode’unun 1 milyar dolara satılması, Rihanna’nın Fenty Beauty’sine yapılan yatırımlar ve Khloé Kardashian’ın Good American markası bu trendi doğruluyor.

4 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 5

Yatırım turu Goldman Sachs Alternatives liderliğinde gerçekleşti. BDT & MSD Partners’ın fonları da yatırımcılar arasında yer aldı.

5 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 6

Şirket, yeni yatırımla ürün gamını genişletmeyi, iç giyim ve shapewear çeşitliliğini artırmayı, aktif giyim pazarına daha fazla girmeyi ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

6 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 7

Skims, 2025’te 1 milyar doların üzerinde net satış gerçekleştirmeyi beklediğini açıkladı.

7 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 8

Ayrıca şirket, Nike ile kadınlara yönelik aktif giyim koleksiyonları için iş birliği yaptı. Bu stratejiyle markanın giyim–kozmetik–yaşam tarzı entegrasyonunu güçlendirdiği belirtiliyor.

8 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 9

Skims, kapsayıcı beden anlayışıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Şirketin ABD’de 18 mağazası, Meksika’da ise iki franchise'ı bulunuyor.

9 10
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi - Resim: 10

Yönetim, önümüzdeki yıllarda markanın ağırlıklı olarak fiziksel mağaza deneyimine odaklanacağını ifade ediyor.

10 10