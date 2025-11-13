Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims'in değeri 5 milyar dolara yükseldi
Kim Kardashian'ın iç giyim markası Skims, Goldman Sachs liderliğinde 225 milyon dolar yatırım topladı. Şirketin değeri 5 milyar dolara çıkarken, Skims’in gelecekte halka arz için güçlü bir aday olduğu belirtiliyor.
Manken ve TV yıldızı Kim Kardashian ve girişimci Jens Grede tarafından 2019’da kurulan Skims, yeni yatırım turunda 225 milyon dolar topladı.
Şirket bu turla birlikte 5 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıkladı.
Kardashian’ın geniş sosyal medya kitlesi, hem Skims hem de SKKN gibi diğer markalarının büyümesine önemli katkı sağlıyor.
Ünlü isimlerin desteklediği markalara yatırım eğilimi artarken; Hailey Bieber’ın Rhode’unun 1 milyar dolara satılması, Rihanna’nın Fenty Beauty’sine yapılan yatırımlar ve Khloé Kardashian’ın Good American markası bu trendi doğruluyor.
Yatırım turu Goldman Sachs Alternatives liderliğinde gerçekleşti. BDT & MSD Partners’ın fonları da yatırımcılar arasında yer aldı.
Şirket, yeni yatırımla ürün gamını genişletmeyi, iç giyim ve shapewear çeşitliliğini artırmayı, aktif giyim pazarına daha fazla girmeyi ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
Skims, 2025’te 1 milyar doların üzerinde net satış gerçekleştirmeyi beklediğini açıkladı.
Ayrıca şirket, Nike ile kadınlara yönelik aktif giyim koleksiyonları için iş birliği yaptı. Bu stratejiyle markanın giyim–kozmetik–yaşam tarzı entegrasyonunu güçlendirdiği belirtiliyor.
Skims, kapsayıcı beden anlayışıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Şirketin ABD’de 18 mağazası, Meksika’da ise iki franchise'ı bulunuyor.
Yönetim, önümüzdeki yıllarda markanın ağırlıklı olarak fiziksel mağaza deneyimine odaklanacağını ifade ediyor.