KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2026: Daire, iş yeri kira zam oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam gelecek?

Bugün milyonarca vatandaş için çok önemli bir gün... Kira artış oranları, emekli ve memur zamları bugün belli olacak. Vatandaşlara direkt etki eden veriler bir hayli önemli... Özellikle ev sahibi ve kiracılar bu oranları öğrenmek adına "Kiraya ne kadar zam gelecek" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.