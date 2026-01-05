KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2026: Daire, iş yeri kira zam oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam gelecek?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon oranlarını yurttaşlarla paylaşacak. Emeklinin, memurun zam oranı belli olacak. Öte yandan ocak kira artış oranı da şekillenecek. Hem ev sahipleri hem de kiracıların gözü bu oranlarda olacak. Veriler öncesi sıkça "Kiraya ne kadar zam gelecek" sorusu geliyor.
Bugün milyonarca vatandaş için çok önemli bir gün... Kira artış oranları, emekli ve memur zamları bugün belli olacak. Vatandaşlara direkt etki eden veriler bir hayli önemli... Özellikle ev sahibi ve kiracılar bu oranları öğrenmek adına "Kiraya ne kadar zam gelecek" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
Kira artış oranı ocak 2026 belli oldu mu?
Ocak ayı kira artış oranı, TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası hesaplanacak ve netleşecek.
Kiraya ne kadar zam gelecek?
Geçen ay kiralara yüzde 35,91 zam gelmişti. Bu ay ise enflasyon anketi doğrultusunda beklenen zam oranları yüzde 33 ile yüzde 35 aralığında...