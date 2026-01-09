Kira getirisi en yüksek ilçeler belli oldu: Birinci sıradaki ilçe şaşırttı
Konut yatırımlarında yatırımcıların ilk sıraya koyduğu İstanbul’da, satış fiyatlarının yanı sıra kira gelirleri de yakından izleniyor. Megakent için 2025 yılına ait kira bilançosu netleşti. Aralık 2025 itibarıyla İstanbul’da daire tipi konutlarda ortalama kira bedeli 33 bin 823 TL olarak hesaplandı.
Endeksa verilerine göre, geçen yıl İstanbul genelinde kira fiyatları ortalama yüzde 35,67 oranında yükseldi. Kent genelinde konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi 14 yıl olarak belirlenirken, yıllık brüt kira getirisi ise yüzde 7,24 seviyesinde gerçekleşti. İlçeler bazında değerlendirildiğinde ise kira getirilerinde belirgin farklılıklar dikkat çekiyor.
Türkiye Gazetesi’nden Faruk Bingöl’ün haberine göre; Aralık 2025 verileri esas alındığında İstanbul’da kira getirisi en yüksek ilçeler ile bu bölgelerdeki ortalama kira tutarları ve yıllık kira getirileri şu şekilde sıralandı:
Esenyurt: 20.222 TL (yüzde 9,41)
Fatih: 23.793 TL (yüzde 8,85)
Güngören: 30.578 TL (yüzde 8,52)
Bahçelievler: 32.307 TL (yüzde 8,50)
Zeytinburnu: 46.384 TL (yüzde 8,42)
Beyoğlu: 36.750 TL (yüzde 8,36)
Beylikdüzü: 32.845 TL (yüzde 8,15)
Küçükçekmece: 29.717 TL (yüzde 8,10)
Gaziosmanpaşa: 26.524 TL (yüzde 7,79)
Eyüpsultan: 36.906 TL (yüzde 7,73)
Yine Aralık 2025 verilerine göre kira getirisi en düşük ilçeler ise şu şekilde:
Beykoz: 36.881 TL (%3,97)
Beşiktaş: 52.550 TL (%4,40)
Sarıyer: 60.622 TL (%4,57)
Kadıköy: 65.444 TL (%4,87)
Üsküdar: 39.881 TL (%5,30)
İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ve fiyatların da en düşük olduğu ilçesi Esenyurt ise kira getirisinde zirvede yer aldı.