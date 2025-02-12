Kiralar dudak uçuklattı: İstanbul'un en pahalı semtleri belli oldu!

Mega kent İstanbul'da kira fiyatları dudak uçuklatmaya devam ediyor. Bir emlak ilan platformu internet üzerinden verilen ev ilanlara göre İstanbul'un en pahalı semtlerini sıraladı. İstanbul'da kiralık ev fiyatları geçen yıla göre yüzde 45 arttığı da görüldü. 1 | 15

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'un en pahalı semtleri listesinde 100 metrekarelik evlerin kira fiyatlarına bakıldı. Kent genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama fiyatı 26 bin 500 TL olarak hesaplandı. Buna göre, kira fiyatlarının en yüksek olduğu semt Beşiktaş oldu. İşte İstanbul'un en pahalı semtleri... 2 | 15

1- Bebek - Beşiktaş İstanbul'un en lüks ve pahalı semtlerinden biri olan Bebek Beşiktaş'ta ortalama kira fiyatları 75,500 TL 3 | 15