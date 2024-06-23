Kiraya yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yüzde 65 zam kapıda Kira fiyatlarına getirilen yüzde 25 zam sınırı için son tarih yaklaştı. Söz konusu uygulama 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Maaş ve emekli aylığıyla geçinip kirada oturan milyonlarca dar gelirliyi temmuz ayında büyük bir zam sorunu bekliyor. Temmuzda kiralar yüzde 65.21 zamlanırken memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 20-25’te kalacak.

Yükselen enflasyon nedeniyle ortaya çıkan konut krizi ve yüksek kira artışlarının önüne geçmek geçtiğimiz senelerde yüzde 25 kira artışı sınırı uygulamaya koyuldu. Kira artış sınırı uygulaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek, kira artışı TÜFE rakamlarına göre yapılabilecek. 1 | 7

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sınırlamasına ilişkin "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. 2 | 7

Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi. 3 | 7