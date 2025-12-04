Kışın vazgeçilmezi kestane tezgahlara geldi: Günde 500-600 kilo satıyoruz!
Soğuyan havalarla birlikte Süleymanpaşa sokaklarını yeniden kestane kokusu sardı. Kilosu 175 liradan satılan kestane tezgâhlarına ilgi artarken, seyyar satıcılar yoğun taleple birlikte günlük satışların 500 kiloyu aştığını söylüyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, kilosu 175 liradan alıcı bulan kestanenin kokusu sokaklara yayılırken, kış atmosferi kendini iyice hissettirdi.
Soğukların etkisini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarında kestane tezgâhları hareketlendi.
Tezgâhlarda pişen kestanenin hem fiyatı hem de soba üzerinde yayılan sıcak kokusu vatandaşların dikkatini çekiyor. Havanın daha da soğumasıyla birlikte satış noktalarında yoğunluk artmaya devam ediyor.
"Günde 500-600 kilo satıyoruz"
Kestane satıcısı Orhan Akbaş, sezonun açıldığını belirterek şunları söyledi: "Kestane sezonumuz açılmıştır her derde deva. Kalp atışını düzenler. Özel kış yiyeceğimiz talep çok. Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor. Kış meyvesi kilosu 175 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı.