Koç Üniversitesi ve KONDA’dan çarpıcı anket: Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi ortaya çıktı Koç Üniversitesi ve Konda Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde (TEBA) Mayıs 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 oldu. Görüşülen kişilerin çalışma durumuna göre bir inceleme yapıldığında ise enflasyon beklentisi en yüksek olan grup emekliler oldu.

Koç Üniversitesi ve Konda Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) Mayıs ayı sonuçları açıklandı. 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’deki 18 yaş üstü nüfusun enflasyon beklentilerinin ölçülmesi hedeflendi. 1 | 7

Yıllık enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 74 ilde ve 1414 farklı mahallede yaşayan 2 bin 867 kişiyle telefonda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Mayıs 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 92 olarak açıklandı. 2 | 7

Hanehalkı yıllık enflasyon beklentileri Mayıs ayında bir önceki aya göre 6 puan düşerek yüzde 113’e geriledi. Hanehalkı yılsonu enflasyon beklentileri ise Mayıs ayında bir önceki aya göre 4 puan gerileyerek yüzde 92’ye düştü. 3 | 7