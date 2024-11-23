Kök maaş sorunu sürüyor! Özgür Erdursun uyardı: Emeklinin maaşı 12 bin 500 TL'de kalabilir
2025 yılına yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve kök maaş düzenlemeleri gündemde. Dünya Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kök maaş düzenlemesi yapılmadığı takdirde milyonlarca emeklinin yeni yılda da 12 bin 500 lira seviyesinde kalacağını belirtti.
2025 yılı için emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler ve enflasyon farkı hesaplamaları emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. SGK Uzmanı ve DÜNYA Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, kök maaş sorunu nedeniyle emeklilerin yeni yılda beklediği zam oranlarını alamayabileceğini ifade etti.
Erdursun, “Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin maaşlarına yüzde 17’lik enflasyon farkı eklenmiş olsa bile maaşları 12 bin 500 lirayı geçmeyecek” dedi.
Yaklaşık 4 milyon emekli, hükümetin belirlediği en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lirayı alıyor. Ancak kök maaş düzenlemesinin Aralık ayında yapılmaması, bu grubun Ocak ayında da aynı maaşı almaya devam etmesine neden olacak.
Erdursun, bu konuyla ilgili “Meclisten bir düzenlemenin Aralık ayında geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ocak ayında bu sorun devam eder” ifadelerini kullandı. Ancak mevcut beklentiler, kök maaş düzenlemesinin ancak Ocak ayında ele alınacağı yönünde.