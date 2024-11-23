Kök maaş sorunu sürüyor! Özgür Erdursun uyardı: Emeklinin maaşı 12 bin 500 TL'de kalabilir

2025 yılı için emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler ve enflasyon farkı hesaplamaları emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. SGK Uzmanı ve DÜNYA Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, kök maaş sorunu nedeniyle emeklilerin yeni yılda beklediği zam oranlarını alamayabileceğini ifade etti. 1 | 5

Erdursun, “Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin maaşlarına yüzde 17’lik enflasyon farkı eklenmiş olsa bile maaşları 12 bin 500 lirayı geçmeyecek” dedi. 2 | 5

Yaklaşık 4 milyon emekli, hükümetin belirlediği en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lirayı alıyor. Ancak kök maaş düzenlemesinin Aralık ayında yapılmaması, bu grubun Ocak ayında da aynı maaşı almaya devam etmesine neden olacak. 3 | 5