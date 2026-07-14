Koleksiyonerlerin gözdesiydi: Ayakkabı zinciri iflas etti

En yüksek alacak kalemleri arasında Roosevelt Field LLC'ye yaklaşık 971 bin dolar, Concord Mills AVM'ye 606 bin dolar ve Woodfield Mall'a 256 bin dolar tutarında borç yer alıyor. Başvuru sırasında şirket hakkında dört ayrı alışveriş merkezi tarafından açılmış dava da bulunuyordu.