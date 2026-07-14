Koleksiyonerlerin gözdesiydi: Ayakkabı zinciri iflas etti
Sınırlı üretim spor ayakkabılarıyla koleksiyonerlere hitap eden A Sneaker City'nin Albany merkezli işletmecisi, artan kira yükümlülükleri ve milyonlarca dolarlık borç nedeniyle Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirketin internet sitesi ve Albany mağazası ise faaliyetlerini sürdürüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Koleksiyon değeri taşıyan spor ayakkabı pazarında faaliyet gösteren ABD merkezli A Sneaker City'nin Albany merkezli işletmecisi, 10 Temmuz'da Chapter 11 iflas koruması için mahkemeye başvurdu. Başvuru, zincirin tamamını değil, Albany merkezli işletmeyi kapsarken, şirketin internet sitesi ile Albany'deki mağazasının faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Mahkeme kayıtlarına göre şirket, geçmişte Charlotte, Chicago, Dallas, Dadeland ve Newport başta olmak üzere birçok mağazayı bünyesinde bulunduruyordu. Söz konusu mağazaların büyük bölümü kapanırken, Albany merkezli şirket bu mağazalara ilişkin kira garantilerinden doğan mali yükümlülükleri taşımaya devam etti.
Borçların büyük bölümü kira yükümlülüklerinden oluşuyor
Dosyadaki bilgilere göre şirketin toplam varlıkları 47 bin 636 dolar seviyesinde bulunurken, yükümlülükleri 2,38 milyon dolara ulaştı. Borçların önemli kısmını kapanan mağazalara ait kira garantileri oluşturuyor.
En yüksek alacak kalemleri arasında Roosevelt Field LLC'ye yaklaşık 971 bin dolar, Concord Mills AVM'ye 606 bin dolar ve Woodfield Mall'a 256 bin dolar tutarında borç yer alıyor. Başvuru sırasında şirket hakkında dört ayrı alışveriş merkezi tarafından açılmış dava da bulunuyordu.
Gelirlerde sert düşüş yaşandı
Şirketin mali verileri de son dönemde yaşanan zayıflamayı ortaya koydu. 2024 yılında 392 bin dolar gelir elde eden işletme, 2025'te 479 bin dolara ulaşmasına rağmen 2026 yılında iflas başvurusu yaptığı tarihe kadar yalnızca 162 bin dolar gelir elde edebildi.
2018 yılında kurulan A Sneaker City, internet sitesinde kendisini özel üretim spor ayakkabılar ve sokak modası ürünlerinde faaliyet gösteren bir perakende markası olarak tanımlıyor. Haberin yayımlandığı sırada şirketin "Mağaza Bul" sayfasının çalışmadığı, buna karşın internet sitesinin erişime açık olduğu görüldü.