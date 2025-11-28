Asgari ücret ne kadar olacak?

TİSK ve TÜRK-İŞ'in geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi toplantılarını da yapacağını hatırlatan Kılıç, yeni asgari ücret için beklediği kararı açıkladı:

"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına ve açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."