Komisyon toplanmadan asgari ücrete gelecek zammı açıkladı: İşte milyonların beklediği o tutar...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin ve çalışanların beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren tarafı ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni rakamı belirlemesi beklenirken, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'tan dikkat çeken çıkış geldi. Rakamın, TÜİK verileri ve TÜRK-İŞ verileri ile belirleyici olacağının altını çizen Kılıç, komisyon toplanmadan asgari ücrete gelecek zammı açıkladı. İşte milyonların beklediği ücret...
Milyonlarca asgari ücretli çalışan için 2025 boyunca geçerli olacak ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına sayılı günler kaldı.
Geçen yıl masaya oturmama kararı alan TÜRK-İŞ’in bu yıl da toplantıya katılmaması beklenirken, yapılacak ilk oturum tarafların pozisyonlarını ortaya koyacağı bir “niyet toplantısı” niteliğinde olacak.
Dikkat çeken asgari ücret tahmini
Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce değerlendirmelerde bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, zam oranı beklentileri ve sendikalarla yürütülecek sürece ilişkin bilgiler paylaştı.
Aralık ayının ilk haftasında görüşmenin yapılmasının öngörüldüğünü belirten Kılıç, “Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır” dedi.
"İlk buluşmada somut karar çıkmaz"
Usul gereği ilk buluşmanın tarafların genel yaklaşımını ortaya koyduğu bir toplantı olduğunu vurgulayan Kılıç, bu görüşmeden somut bir karar çıkmasını beklemediğini dile getirdi.
Asgari ücret ne kadar olacak?
TİSK ve TÜRK-İŞ'in geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi toplantılarını da yapacağını hatırlatan Kılıç, yeni asgari ücret için beklediği kararı açıkladı:
"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına ve açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."
Asgari ücrette zam senaryoları
2025 yılında verilen 22 bin 104 TL asgari ücret için yeni senaryolar ise şu şekilde:
-Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 27 bin 630 TL’ye yükselecek
-Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 28 bin 735 TL’ye yükselecek