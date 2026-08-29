Komşu'da 45 otel icradan satışa çıkıyor

Tesisin faaliyet ömrü ise kısa sürdü. Aralık 2019'da çıkan yangının ardından kapatılan otel bir daha kullanılmadı. Haciz raporunda binanın faaliyette olmadığı, terk edilmiş durumda bulunduğu ve bakım seviyesinin ortalamanın altında olduğu belirtildi. Yenileme maliyeti ise 4,5 milyon euro olarak hesaplandı.