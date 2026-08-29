Komşu'da 45 otel icradan satışa çıkıyor
Yunanistan’ın turizm sektöründeki güçlü performansına rağmen geçmişten biriken borçlar otel işletmelerini zorlamaya devam ediyor. Atina, Halkidiki, Korfu, Girit ve Mora Yarımadası dahil ülkenin farklı bölgelerindeki 45 otel ve turistik tesis, eylül ayından itibaren elektronik açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor. Satış listesindeki en yüksek bedel 21 milyon euroya ulaşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yunanistan son yıllarda popüler turizm destinasyonlarından biri olarak güçlü bir performans sergilese de sektördeki tüm mali sorunlar ortadan kalkmış değil.
Geçmiş dönemlerde biriken borçlar nedeniyle çok sayıda otel elektronik açık artırma platformunda satış listesine girdi. Yaz sezonunun en yoğun döneminde dahi ülkenin farklı noktalarındaki büyük ve küçük toplam 45 turistik gayrimenkul için açık artırma süreci gündemde.
Haftalık Proto Thema gazetesinde yayınlanan listede terk edilmiş otellerin yanı sıra halen faaliyette olan turistik tesisler de bulunuyor.
Ancak planlanan açık artırmalar kesinleşmiş satış anlamına gelmiyor. Mülk sahiplerinin atacağı hukuki adımlara bağlı olarak işlemler açık artırma tarihine kadar askıya alınabiliyor veya iptal edilebiliyor.
Listenin zirvesinde Atina’daki Syngrou Caddesi üzerinde bulunan ve bir dönem Athenaeum Palace & Luxury Suites adıyla faaliyet gösteren bina yer alıyor. Gayrimenkul, geçmişte Attica Group'un genel merkezine ev sahipliği yaptıktan sonra otele dönüştürüldü. Otel Haziran 2018'de 37'si süit olmak üzere 109 odayla faaliyete geçti.
Tesisin faaliyet ömrü ise kısa sürdü. Aralık 2019'da çıkan yangının ardından kapatılan otel bir daha kullanılmadı. Haciz raporunda binanın faaliyette olmadığı, terk edilmiş durumda bulunduğu ve bakım seviyesinin ortalamanın altında olduğu belirtildi. Yenileme maliyeti ise 4,5 milyon euro olarak hesaplandı.
Athenaeum Palace & Luxury Suites için 9 Eylül'de yapılması planlanan açık artırmada başlangıç bedeli önce 14,7 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak mülk sahibinin itirazının ardından fiyatın 21 milyon euroya yükseltildiği bildirildi. Açık artırmanın bu tarihe kadar askıya alınması ihtimali de bulunuyor.
Açık artırma listesindeki dikkat çekici tesislerden biri de Halkidiki'deki Assa Maris Beach Hotel. Athenaeum Palace'ın aksine tesisin halen tam kapasiteyle faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Otel için açık artırmanın, işlemlerin askıya alınmaması halinde 9 Aralık'ta yapılması ve başlangıç fiyatının 3,8 milyon euro olması planlanıyor.
Sithonia Belediyesi'ndeki Agios Nikolaos bölgesinde bulunan tesis 19 bin 411,40 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Kompleks 91 oda ve toplam 157 yatak kapasitesine sahip.
Tesiste restoran, mutfak, dinlenme alanları ve sekiz bungalow binasının yanı sıra otopark, iki tenis kortu ve açık yüzme havuzu bulunuyor. Tesisin doğrudan plaja erişimi olduğu da belirtiliyor.
Korfu'daki dört yıldızlı Sun Gate Hotel de satışa çıkarılması planlanan tesisler arasında.
Peroulades'te 9 bin 335 metrekarelik arazi üzerinde bulunan otel yaklaşık 78 oda ve 226 yatak kapasitesine sahip.
Sun Gate Hotel için açık artırmanın 14 Ekim'de yapılması planlanırken başlangıç fiyatı 2,9 milyon euro olarak belirlendi.
Korfu'daki bir diğer tesis ise Damia Hotel. Otel için başlangıç fiyatı önce 1,46 milyon euro olarak belirlenirken, şirketin itirazının ardından Korfu Asliye Hukuk Mahkemesi bu tutarı 2,36 milyon euroya yükseltti.
İki açık artırmanın sonuçsuz kalmasının ardından yeni satışta fiyat yüzde 20 indirilerek 1 milyon 888 bin euroya çekildi. Açık artırmanın 23 Eylül'de yapılması planlanıyor.
Damia Hotel, 5 bin 748,70 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor ve 40 oda, 71 yatak kapasitesine sahip.
Girit'in Heraklion bölgesindeki Anissaras'ta bulunan ve Galini S.A.'ya ait otel kompleksi de listede. 51 oda ve 98 yatak kapasitesine sahip tesisin açık artırmasının 30 Eylül'de yapılması planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise 1 milyon 614 bin euro.
Rethymno'nun Plakias bölgesindeki Alianthos Beach Hotel ve aynı şirkete ait diğer araziler için ise 21 Ekim'de dört ayrı açık artırma planlandı. Üç yıldız kategorisindeki otel denize doğrudan yakın konumuyla dikkat çekiyor. 1980'de inşa edilen tesisin son büyük yenilemesinin 2010-2015 döneminde yapıldığı belirtiliyor.
Alianthos Beach Hotel'in başlangıç fiyatı 1 milyon 315 bin euro olarak belirlendi. Aynı bölgede şirkete ait üç ayrı arsa için yapılacak diğer açık artırmaların toplam başlangıç bedeli ise 2,2 milyon euro.
Skiathos'ta daha önce Skiathos Club şirketi tarafından işletilen bir başka turistik tesis de 7 Ekim'de açık artırmaya çıkacak. Başlangıç fiyatı 1,5 milyon euro olarak belirlendi.
Katsaros bölgesindeki 4 bin 915,37 metrekarelik arazi üzerinde iki ayrı binadan oluşan tesisin toplam kapalı alanı 1.504,53 metrekare. Eski otel 31 oda ve 70 yatak kapasitesine sahip. Rapora göre tesis şu anda faaliyette değil ve yenilenmesi gerekiyor.
Serres'te Kerkini Gölü yakınındaki Erodios kompleksi için açık artırmanın 4 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Lithotopos'ta 17 bin 933,09 metrekarelik arazi üzerinde bulunan kompleks yaklaşık 2014 yılında inşa edildi. Ana bina, iki konaklama binası ve yardımcı depo binasından oluşan tesis için başlangıç bedeli 1,4 milyon euro olarak açıklandı.
Messenia'daki dört yıldızlı Natura Club Hotel & Spa, 8 bin 256,93 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Tesis 40 oda ve 71 yatak kapasitesine sahip.
Raporda oldukça iyi bakımlı olduğu ve yeni nesil ekipmanlara sahip olduğu belirtilen otelde yüzme havuzu ve taş yapılar da bulunuyor. Açık artırmanın 16 Aralık'ta, 1,38 milyon euro başlangıç fiyatıyla yapılması planlanıyor.
Yine Messenia'da, Trifylia Belediyesi'nin Kalo Nero bölgesindeki Oasis Hotel için açık artırma tarihi 9 Aralık.
7 bin 87 metrekarelik arazi üzerindeki tesis 32 oda ve 80 yatak kapasitesine sahip. Başlangıç fiyatı 1,37 milyon euro olarak belirlendi.
Listede daha düşük fiyatlı ancak dikkat çekici tesisler de bulunuyor. İş insanı Marinos Paravalos'a ait All Seasons Paradise Hotel, Mora Yarımadası'ndaki Mainalo Dağı çevresinde yer alıyor.
Piana'da, dağlık Arkadya'nın doğal manzarası içinde yaklaşık 26 dönümlük alana yayılan komplekste ahşap dağ evleri ve farklı konaklama birimleri bulunuyor. Tesisin açık artırmasının, süreç askıya alınmazsa 11 Kasım'da yapılması planlanıyor.
İç inceleme yapılmadan belirlenen başlangıç fiyatı 595 bin euro. Tesise bitişik başka bir gayrimenkul de 351 bin euro başlangıç bedeliyle satış listesinde bulunuyor.
Bu mülklerin açık artırmaya çıkarılması daha önce iki kez denenmiş ancak süreçler askıya alınmıştı.
Gazetede listelenen tesislerin yanı sıra Edessa, Xanthi, Metsovo, Grevena, Aegina, Tripoli, Katerini, Serres, Pelion, Arta, Preveza, Volos, Kastoria ve Naousa gibi birçok bölgede başka turistik gayrimenkullerin de açık artırma listesinde bulunduğu belirtiliyor.