Konut balonu riskinde zirve değişti: 23 şehirlik harita açıklandı

Miami iki yıl sonra zirveden indi

2024 ve 2025 raporlarında en yüksek konut balonu riskiyle öne çıkan Miami, bu yıl yüksek risk grubundan çıkarak “yüksek seviyenin altındaki ancak artmış risk” kategorisine geriledi. Kentte yüksek kredi maliyetleri, konut sahipliği giderleri ve sigorta primlerinin yükselmesi talebi zayıflattı. Reel konut fiyatlarında da geri çekilme görüldü. Buna karşın ABD’nin daha pahalı eyaletlerinden Miami’ye devam eden göç ve lüks konut segmentindeki hareketlilik piyasaya destek sağlıyor. Bu nedenle UBS geniş çaplı bir düzeltmeyi temel senaryo olarak sunmuyor.