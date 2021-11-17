Konut fiyat artışında başı çeken İstanbul ilçeleri
Konut Fiyatlarında ve Kiralarda Devam Eden Artış & İstanbul’un İlçelerinde Satılık Konut Piyasası’ araştırmasına göre, İstanbul’da en yüksek satış fiyatı artış oranı yüzde 95,3 ile Kadıköy’de, en düşük satış fiyatı artışı oranın ise yüzde 24,5 ile Fatih’te yaşandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Konut Fiyatlarında Ve Kiralarda Devam Eden Artış & İstanbul’un İlçelerinde Satılık Konut Piyasası” başlıklı Sahibindex Konut Piyasası Görünümü’ adlı çalışmasını göre, 2020’in Ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 47,5 artarak 4.940 TL oldu.
Araştırmada ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranlarının da incelendi. Buna göre, İstanbul’un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranları en yüksek artış yüzde 95,3 ile Kadıköy’de, en düşük satış fiyatı artışı ise yüzde 24,5 ile Fatih’te yaşandı.
Araştırmaya göre, İstabul’da ilçe düzeyinde bir önceki yılın aynı aya göre satış fiyatı artış oranları şöyle:
KADIKÖY
Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 10440
Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 20387
Yıllık değişim (%): 95,3
ŞİLE
Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 4824
Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 8695
Yıllık değişim (%): 80,3