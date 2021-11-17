Konut fiyat artışında başı çeken İstanbul ilçeleri

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Konut Fiyatlarında Ve Kiralarda Devam Eden Artış & İstanbul’un İlçelerinde Satılık Konut Piyasası” başlıklı Sahibindex Konut Piyasası Görünümü’ adlı çalışmasını göre, 2020’in Ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 47,5 artarak 4.940 TL oldu.

Araştırmada ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranlarının da incelendi. Buna göre, İstanbul’un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranları en yüksek artış yüzde 95,3 ile Kadıköy’de, en düşük satış fiyatı artışı ise yüzde 24,5 ile Fatih’te yaşandı.

Araştırmaya göre, İstabul’da ilçe düzeyinde bir önceki yılın aynı aya göre satış fiyatı artış oranları şöyle: