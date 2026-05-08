Konut fiyatlarında 5 yıl sonra bir ilk! Nominal düşüş başladı: İşte en ucuz ve en pahalı şehirler...
Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları nisanda gerileyerek son 5 yılın ilk nominal düşüşünü kaydetti. Sektör temsilcileri, savaş kaynaklı belirsizlik ve yükselen faizlerin yatırımcıyı “bekle-gör” pozisyonuna ittiğini belirtiyor. İşte son verilere göre metrekare hesabına göre en ucuz ve en pahalı şehirler...
Türk yatırımcısının altından sonra en çok yöneldiği alanlardan biri olan konut piyasasında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.
Uzun süredir enflasyon karşısında reel kayıp yaşayan konut fiyatlarında, son 5 yıllık dönemde ilk kez nominal bazda da düşüş görüldü.
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün aktardığı bir gayrimenkul platformu verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı Mart 2026’da 40 bin 380 TL seviyesindeyken, Nisan 2026’da 39 bin 939 TL’ye indi. Sadece “daire” kategorisindeki konutlar incelendiğinde ise ortalama metrekare fiyatı 38 bin 890 TL’den 38 bin 754 TL’ye geriledi.
En pahalı ve en ucuz iller belli oldu
Nisan 2026 itibarıyla daire fiyatlarının metrekare bazında en yüksek olduğu iller Muğla, İstanbul, Antalya, Çanakkale ve İzmir olarak sıralandı. En düşük fiyatların görüldüğü iller ise Kilis, Hakkâri, Kırıkkale, Kars ve Bitlis oldu.
En pahalı şehirler şu şekilde sıralandı:
Muğla: 66.643 TL/m2
İstanbul: 61.658 TL/m2
Antalya: 52.631 TL/m2
Çanakkale: 49.518 TL/m2
İzmir: 47.813 TL/m2
En ucuz şehirler şu şekilde sıralandı:
Kilis: 16.053 TL/m2
Kars: 23.971 TL/m2
Hakkâri: 21.341 TL/m2
Kırıkkale: 22.762 TL/m2
Bitlis: 24.846 TL/m2
“Yatırımcı beklemeye geçti”
Sektör temsilcileri, Orta Doğu’da devam eden savaşın piyasalardaki belirsizliği artırdığına dikkat çekerek, “Yatırımcı beklemeye geçti. Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresi uzadı. Bu, satışların hızlı gerçekleşmediğinin bir göstergesi. Dolayısıyla şu anda alıcının eli güçlü. Konut fiyatlarının stabil seyri de alıcıları ‘bekle-gör’ konumunda tutuyor” değerlendirmesini yaptı.
BETAM’ın yayımladığı şubat raporunda da satılık konut ilanlarının yayında kalma süresinin 3,9 gün arttığı belirtilirken, konut talep endeksinin yüzde 5,2 gerilediği kaydedildi.
Yüksek faiz alternatif yatırım araçlarını öne çıkardı
Uzmanlara göre savaş ortamıyla birlikte faizlerde yaşanan yükseliş de konut piyasasını doğrudan etkiliyor. Yüksek TL getirisi nedeniyle mevduat ve para piyasası fonları gibi yatırım araçlarının yeniden öne çıktığı belirtilirken, konut kredisi faizlerinde yukarı yönlü hareketin sürmesinin de talebi baskıladığı ifade ediliyor.
Uzmanlar, “Öte yandan konut kredisi faizlerinde de yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Faizden kaynaklanan bu iki faktör de konuta piyasasına yön veriyor" görüşünü paylaşıyor.
Konut satışları da geriledi
Türkiye genelinde konut satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düşüşle 113 bin 367 adet oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerinde ise mart ayında yüzde 2’lik artış görülmesine rağmen yıllık reel düşüş yüzde 3,4 olarak hesaplandı.