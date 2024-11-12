Konut kredilerinde faiz indirimi başladı! 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?

Pandemiden önce ev hayali kuran milyonlarca kiracı, kredi çekerek ev sahibi olma yoluna gidiyordu. Ancak pandemi ile birlikte başlayan konut sıkıntısı ev fiyatlarını bir anda uçururken, TCMB'nin para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ve bankaların faizleri yükseltmesi kredi ile ev almayı zorlaştırdı. 1 | 9

Uzun bir süredir konut kredisi faizlerinin düşmesini bekleyen vatandaşlar için sevindiren haber geldi. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 2.84’e kadar geriledi. Konut almak isteyenler için beklenen fırsat gelirken, vatandaşlar 1 milyon kredi veren bankalar hangileri, 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar merak etmeye başladı. 2 | 9

1 milyon TL ev kredisi şartları araştırılırken, kredilerin aylık ödemelerinde de belirgin bir avantaj oluştu. Uzmanlar ise faizlerin düşmesi ile konut talebinin artabileceğine dikkat çekerek, belirgin düşüşün 2025'in ikinci yarısından itibaren yaşanacağını söylüyor. 2025 sonuna doğru konut kredisinde faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına inebileceği öngörülüyor. 3 | 9