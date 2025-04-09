Konut kredilerinde faiz oranları ne durumda? İşte 1 milyon TL’nin geri ödeme tutarı
Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş konut kredilerine talebi artırırken, bankaların güncel kredi faizleri de belli oldu. Vatandaşlar 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tutarını merak ederken güncel konut kredisi faiz oranları en düşük yüzde 2,79’dan başlıyor. Bu durumda 1 milyon TL’lik kredinin güncel geri ödeme tutarı ne kadar belli oldu. İşte detaylar...
Konut piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, kredi hacmine de doğrudan yansıyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi, önceki haftaya göre 4 milyar 425 milyon TL artış gösterirken bu artış, son 13 haftanın en hızlı kredi büyümesi olarak kayıtlara geçti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam konut kredisi hacmi son bir haftada 543 milyar 698 milyon TL'den 548 milyar 123 milyon TL’ye ulaştı.
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası kredi faizlerini de etkilerken hem kamu hem özel bankalar faiz oranlarında TCBM'ye paralel olarak sınırlı indirime gidiyor. Vatandaşlar “en uygun kredi” seçeneğini araştırıken bankaların kampanyaları da daha cazip hale geliyor.
9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,79 en yüksek konut kredisi ise yüzde 5,89 olarak kaydedildi.