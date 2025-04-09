Konut kredilerinde faiz oranları ne durumda? İşte 1 milyon TL’nin geri ödeme tutarı

Konut piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, kredi hacmine de doğrudan yansıyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi, önceki haftaya göre 4 milyar 425 milyon TL artış gösterirken bu artış, son 13 haftanın en hızlı kredi büyümesi olarak kayıtlara geçti. 1 | 15

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam konut kredisi hacmi son bir haftada 543 milyar 698 milyon TL'den 548 milyar 123 milyon TL’ye ulaştı. 2 | 15

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası kredi faizlerini de etkilerken hem kamu hem özel bankalar faiz oranlarında TCBM'ye paralel olarak sınırlı indirime gidiyor. Vatandaşlar “en uygun kredi” seçeneğini araştırıken bankaların kampanyaları da daha cazip hale geliyor. 3 | 15