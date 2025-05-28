Konut sahibi olmak isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. 2025 yılı itibarıyla bu oranlarda yükseliş trendi sürerken, bankalar da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.

Faizlerdeki bu artışta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve ekonomideki belirsizlikler etkili oldu.