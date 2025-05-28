Konut kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL'nin 10 yıllık geri ödemesi ne kadar oldu?
Konut sahibi olmak isteyenlerin ilk araştırdığı konuların başında konut kredisi faiz oranları geliyor. 2025 yılı itibarıyla faiz oranlarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Bu artışta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları da etkili oldu. Vatandaşlar ise özellikle 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarlarını ve güncel banka faiz oranlarını merak ediyor. İşte 28 Mayıs 2025 itibarıyla banka banka güncel faiz oranları ve 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme planı...
Konut sahibi olmak isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. 2025 yılı itibarıyla bu oranlarda yükseliş trendi sürerken, bankalar da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.
Faizlerdeki bu artışta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve ekonomideki belirsizlikler etkili oldu.
Peki, 28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında son durum ne?
120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları...
VAKIFBANK
(Sarıpanjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 38 bin 342 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin 989 TL
ING
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 36 bin 905 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 428 bin 663 TL