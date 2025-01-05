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  4. Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl yüksek maliyetlerle boğuşan gayrimenkul sektörü, yeni yıla hareketli girdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat ve konut kredisi faizlerinde hareketlenme yaşanırken, konut kredisi faiz oranları da yeniden belirlendi. Bankaların çeşitli kampanyalarla duyurduğu 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları ne kadar oldu?

Yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyet­leri karşısında zor bir yıl ge­çiren gayrimenkul sektörü, yeni yıla umutlu girdi. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün al­tına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştirici­leri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı ban­kalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tü­keticilere sundu.

Merkez Bankası'nın da 250 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından ise oranlar değişti. Şu anki faiz oranlarına göre, 2 milyon TL tutarında konut kredisi çeken bir kişinin 5 yıl süresince ödeyeceği aylık taksitler şu şekilde güncellendi:

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Vakıf Bank

Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 76.972,82 TL
Toplam Ödeme: 4.639.369 TL

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Garanti Bankası

Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 73.197,41 TL
Toplam Ödeme: 4.417.949 TL

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Halk Bank

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 78.568,58 TL
Toplam Ödeme: 4.737.814 TL

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