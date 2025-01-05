Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Geçtiğimiz yıl yüksek maliyetlerle boğuşan gayrimenkul sektörü, yeni yıla hareketli girdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat ve konut kredisi faizlerinde hareketlenme yaşanırken, konut kredisi faiz oranları da yeniden belirlendi. Bankaların çeşitli kampanyalarla duyurduğu 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları ne kadar oldu?
Yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyetleri karşısında zor bir yıl geçiren gayrimenkul sektörü, yeni yıla umutlu girdi. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün altına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştiricileri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı bankalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tüketicilere sundu.
Merkez Bankası'nın da 250 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından ise oranlar değişti. Şu anki faiz oranlarına göre, 2 milyon TL tutarında konut kredisi çeken bir kişinin 5 yıl süresince ödeyeceği aylık taksitler şu şekilde güncellendi:
Vakıf Bank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 76.972,82 TL
Toplam Ödeme: 4.639.369 TL
Garanti Bankası
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 73.197,41 TL
Toplam Ödeme: 4.417.949 TL
Halk Bank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 78.568,58 TL
Toplam Ödeme: 4.737.814 TL