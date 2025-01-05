Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyet­leri karşısında zor bir yıl ge­çiren gayrimenkul sektörü, yeni yıla umutlu girdi. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün al­tına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştirici­leri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı ban­kalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tü­keticilere sundu.

Merkez Bankası'nın da 250 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından ise oranlar değişti. Şu anki faiz oranlarına göre, 2 milyon TL tutarında konut kredisi çeken bir kişinin 5 yıl süresince ödeyeceği aylık taksitler şu şekilde güncellendi: