Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmayı veya konut yatırımını planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki hangi banka 2 milyon TL konut kredisi veriyor? 2 milyon TL krediyle konut almak isteyenler için 10 yıllık faiz oranları ne kadar? Bu ve bunlar gibi sorular başta Google olmak üzere arama motorlarında en çok aratılan konular arasında... İşte 25 Eylül 2024 itibarıyla banka banka konut kredisinde faiz oranlarında son durum...
Krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranları şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 62.149,24 TL
Toplam Ödeme: 7.482.528 TL
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İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96 TL
Toplam Ödeme: 7.772.995 TL
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ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.857.101 TL
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VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 62.519,14 TL
Toplam Ödeme: 7.522.196 TL
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