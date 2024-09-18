Konut kredisi faizi düşüyor: Çekilecek krediye göre aylık taksitler ne kadar oldu? Konut Kredisi Faizleri Eylül 2024: Yükselen enflasyon ve ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında gayrimenkul yatırımları güvenli bir liman olarak görülmeye devam ediyor. Enflasyon ortamında kullanılan krediler ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı da sunuyor. Ziraat Bankası "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79'a düşürdü. 1 milyon liranın aylık ödemesi 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda yüzde 3'ten yüzde 7'e kadar faiz oranları sunuluyor.

Yüksek mevduat faizi sunulan piyasa ortamında konuta olan talep bir süre ertelendi ve konut fiyatları da düşüşe geçti. Düşen fiyatları fırsat bilenler konut yatırımı yapmaya başladı. Hürriyet’te yer alan habere göre Merkez Bankası'nın faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte piyasa dinamiklerinde değişiklikler gözlemlenmesi bekleniyor. Hem konut hem de otomobil piyasası için bekleyen talebin hızla devreye girmesi fiyat algılarında hızlı değişiklikler yaratabilir. 1 | 8

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında konut satışları yıllık yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satışı görüldü. Yatırım amaçlı alınacak konutlarda 1.5-2 milyon liraya İstanbul'da konutlar bulunuyor. Kiraları da en düşük 10 bin liradan başlıyor. Nakit alımlarda 1.5 milyon liralık ev alınıp kiraya verilirse ilerleyen yıllardaki kira artışlarıyla birlikte evin kendi parasını kurtarma süresi 10 yılın altına geriliyor. 10 yıl içinde de fiyatının katlanması olasılığı artıyor. 2 | 8



Kredi faizlerinin daha da düştüğü ortamda konutun yeniden yatırım aracı olarak kabul görmesiyle birlikte konut fiyatlarının hızla artması beklentisi piyasada hakim durumda. 3 | 8