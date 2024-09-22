Konut kredisi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? Tek tek hesaplandı Merkez Bankası (TCMB)'nin politika faizinde değişikliğe gitmesi ve enflasyonun düşüş trendine gireceği beklentisi piyasalarda olumlu etki yaratırken bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İlk adım Ziraat Bankası'ndan gelirken, konut kredisinde en düşük faiz hangi bankada, konut kredilerinde en yüksek vade ve geri ödeme ne kadar merak ediliyor. Bazı bankalar ilk evini alacaklar için daha düşük kredi faizi sunarken bazı bankalar da vadeye göre ödeme planı çıkarıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıklarını kaldırdığını duyurmuştu. 1 | 14

Enflasyonun düşeceği ve bankaların faiz indirimine gideceği beklentisi bu gelişmelerle birlikte güçlenirken, konut satışlarında da son iki ayda yükseliş yaşandı. 2 | 14

Kredi faizlerinin artmasına neden olan ve iç talebi baskılayan risk ağırlıklarının BDDK'nın son düzenlemesi eski oranlara döndürülmesinin ardından bankalar peş peşe konut kredisi faizlerinde indirime gitti. 3 | 14