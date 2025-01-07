Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ve taksit sayısı belli oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Merkez'in ardından bankalar da konut kredisi faizlerinde indirim için ilk adımı attı. Geçen yılın son 6 aylık döneminde yüzde 2,89 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, yüzde 2,79'a kadar geriledi. Ekonomistler konut kredilerindeki sınırlı düşüşün devam edeceğini öngörürken, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ve aylık taksit tutarı da belli oldu.

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