Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ve taksit sayısı belli oldu
Merkez bankasının politika faizini düşürme kararının ardından konut satışlarında hareketlilik başladı. Geçen yıl ortalama yüzde 2,89 olan en düşük konut kredisi faizi, TCMB'nin faiz indiriminin ardından yüzde 2,79'a geriledi. Konut kredisindeki sınırlı düşüş, ev alma hayali kuranları harekete geçirdi. En düşük konut kredisi veren bankalar merakla araştırmaya başlanırken, 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı belli oldu.
Merkez Bankası aralık ayındaki son toplantıda merakla beklenen faiz indirimi sürecini başlattı. 2024’te beklentilerin altında gelen enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşirken, politika faizi de yüzde 50’den yüzde 47,50’ye çekildi. Bu gelişmelerin ardından gözler konut kredilerindeki faiz oranlarına çevrildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Merkez'in ardından bankalar da konut kredisi faizlerinde indirim için ilk adımı attı. Geçen yılın son 6 aylık döneminde yüzde 2,89 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, yüzde 2,79'a kadar geriledi. Ekonomistler konut kredilerindeki sınırlı düşüşün devam edeceğini öngörürken, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ve aylık taksit tutarı da belli oldu.
En uygun konut kredileri
Bankaların sunduğu 'en düşük konut kredisi' faiz oranlarına bakıldığında; 6 Ocak 2025 haftası itibarıyla yüzde 3 ve altındaki kredi teklifleri şöyle sıralandı:
Ziraat Bankası
61 ile 120 ay vadede yüzde 2,79
QNB Bank: Yüzde 2,84
Akbank: Yüzde 2,89
Albaraka: Yüzde 2,95 (Dijital Konut Finansmanı)
Alternatif Bank: Yüzde 2,99
Vakıf Katılım: Yüzde 2,99 (Konut Finansmanı)
İş Bankası: Yüzde 3,00