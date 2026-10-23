Konut satışında tablo değişti: İkinci el geriledi, kredili alım arttı
Türkiye'de konut satışları gerilerken alıcıların tercihleri ve finansman yöntemlerinde dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. TÜİK'in eylül verilerine göre ikinci el konut satışları yüzde 15,3 azalırken ipotekli satışlar yüzde 5,1 arttı. Yılın ilk dokuz ayında kredili satışlardaki artış yüzde 24,7'ye ulaşırken yeni konut satışları da eylül ayında yükselişe geçti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de konut piyasası 2026 yılının eylül ayında farklı yönlere hareket eden satış rakamlarıyla dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde 142 bin 390 konut satılırken toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Ancak bu düşüş bütün konut türlerinde aynı şekilde gerçekleşmedi. İkinci el konut satışlarında belirgin bir gerileme yaşanırken ilk el ve ipotekli satışlar yükseldi. Yılın ilk dokuz aylık verileri de kredili konut alımlarındaki artışın sürdüğünü gösterdi.
Eylül ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871'e düştü. Eylül 2025'te 107 bin 310 ikinci el konut satılmıştı. Böylece bir yılda 16 bin 439 adetlik kayıp yaşandı. İkinci el konutlar hâlâ toplam satışların yüzde 63,8'ini oluşturmasına rağmen pazarın daralmasında belirleyici rol oynadı. Özellikle alıcı ve satıcıların fiyat beklentileri arasındaki fark ile finansman koşulları, mevcut konut stokunun el değiştirmesini zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor.
İkinci eldeki gerilemenin aksine ilk el konut satışları eylül ayında yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a çıktı. Geçen yılın aynı ayında 49 bin 608 yeni konut satılmıştı. Böylece ilk el satışların toplam içindeki payı yüzde 36,2'ye ulaştı. Emlakjet'in eylül ayı gayrimenkul raporunda yeni projelerde sunulan kampanyalar ve ödeme kolaylıklarının satışları desteklediği belirtildi. Ancak tek aylık artış, yeni konut piyasasında kalıcı bir toparlanmanın başladığını söylemek için henüz yeterli değil.
Eylül ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye yükseldi. Bir yıl önce aynı dönemde 22 bin 264 ipotekli satış gerçekleşmişti. Toplam satışlar düşerken kredili alımların yükselmesi, konut piyasasındaki önemli değişimlerden biri oldu. Bununla birlikte ipotekli satışların toplam içindeki payı yalnızca yüzde 16,4 seviyesinde kaldı. Bu nedenle kredili konut satışlarındaki artış, konut kredisi faizlerinin aynı oranda düştüğü ya da kredi kullanımının bütün alıcılar için kolaylaştığı anlamına gelmiyor.
Yılın ilk dokuz aylık verileri, ipotekli konut satışlarındaki artışın yalnızca eylül ayıyla sınırlı olmadığını gösterdi. Ocak-eylül döneminde kredili konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a ulaştı. 2025'in ilk dokuz ayında bu rakam 170 bin 209 seviyesindeydi. Böylece kredili satışlarda 42 bin 1 adetlik artış gerçekleşti. Buna karşılık aynı dönemde toplam konut satışları yüzde 7,2 azaldı. Kredili alımların toplam içindeki payı da yaklaşık yüzde 19,4'e yükseldi.
Konut piyasasında ipotekli satışlar yükselirken diğer satış türlerinde düşüş yaşandı. Eylül ayında ipotekli olmayan satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise bu kategorideki satış sayısı yüzde 12,5 düşüşle 880 bin 709'a geriledi. Diğer satışlar hâlâ toplam konut işlemlerinin büyük bölümünü oluşturuyor. Bununla birlikte bu kategori yalnızca peşin satın almaları değil, tapuda ipotekli satış olarak kaydedilmeyen diğer finansman yöntemlerini de kapsıyor.
Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde toplam 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 177 bin 125 olan satış sayısı, böylece yüzde 7,2 geriledi. İlk el konut satışları yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913 olurken ikinci el satışlar yüzde 10 düşüşle 733 bin 6'ya indi. İkinci el piyasasında yaşanan daralma, toplam satışlardaki gerilemenin ana unsurunu oluşturdu. Kredili alımlardaki yükseliş ise henüz genel piyasadaki kaybı telafi etmeye yetmedi.
Emlakjet ve Endeksa'nın eylül ayı verileri, konut satışlarının yanı sıra fiyatlarda da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. En fazla konut satılan 30 ilin tamamında yıllık fiyat değişimi enflasyondan arındırıldığında negatif gerçekleşti. İstanbul'da konut fiyatları nominal olarak yüzde 28,1 yükselirken reel değişim eksi yüzde 1,9 oldu. Ankara'da da nominal artış yüzde 27,9'a ulaşmasına rağmen reel değişim eksi yüzde 2,1 olarak hesaplandı. Böylece fiyatların TL cinsinden yükselmesi, konut yatırımcısının enflasyona karşı mutlaka kazanç sağladığı anlamına gelmedi.
Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167'ye yükseldi. Ancak yılın ilk dokuz ayında yabancılara toplam 15 bin 308 konut satıldı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 geriledi. Eylül ayında yabancılara yapılan satışların toplam pazar içindeki payı yüzde 1,5 oldu. En fazla konut satın alan yabancılar 388 işlemle Rusya Federasyonu vatandaşları olurken Irak ve Almanya vatandaşları onları izledi. Tek aylık yükseliş, dokuz aylık dönemdeki düşüşü ortadan kaldırmadı.
Eylül verileri, konut piyasasında hem satış türleri hem de finansman yöntemleri bakımından farklı eğilimlerin bulunduğunu gösteriyor. İkinci el satışların azalması ve yeni konut satışlarının artması, alıcıların ödeme koşullarına daha fazla önem verdiği bir döneme işaret ediyor olabilir. Ancak ipotekli satışlardaki yükselişten hareketle bütün bankaların kredi faizlerini düşürdüğü sonucuna varılamaz. Konut satın almayı düşünenlerin ilan fiyatının yanı sıra gerçekleşen emsal satışları, kredi maliyetlerini, tapu giderlerini ve ödeme koşullarını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.