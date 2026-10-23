Konut satışında tablo değişti: İkinci el geriledi, kredili alım arttı

Konut piyasasında ipotekli satışlar yükselirken diğer satış türlerinde düşüş yaşandı. Eylül ayında ipotekli olmayan satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise bu kategorideki satış sayısı yüzde 12,5 düşüşle 880 bin 709'a geriledi. Diğer satışlar hâlâ toplam konut işlemlerinin büyük bölümünü oluşturuyor. Bununla birlikte bu kategori yalnızca peşin satın almaları değil, tapuda ipotekli satış olarak kaydedilmeyen diğer finansman yöntemlerini de kapsıyor.