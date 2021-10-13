Konut satışlarında artış eylülde de devam etti Türkiye genelinde, eylül ayında konut satışları bir önceki aya göre yaklaşık 7 bin adet artışla 147 bin 143 adet oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise artış yüzde 7,6 oldu. Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışı eylülde yüzde 26 artarak 6 bin 630'a çıktı ve bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu. 1 | 9

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti. 2 | 9

29 bin 759 adet ipotekli konut satıldı İpotekli konut satışları 29 bin 759 oldu ve eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalsa da bir önceki aya göre 2 bin adetten fazla arttı. Aylık bazda ise Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu. 3 | 9