Konutta üç ilde yıldızı parlayan ilçeler
Türkiye'de yeni stok artışı olmayan ilçelerde kiralık ve satılık konut fiyatları artmaya devam ediyor.
Emlak fiyatlarındaki artışın nedeni, yeni konut arzında azalma ve ev taleplerindeki artış olarak gösteriliyor.
COVID-19 salgınının etkisi ve normalleşme sürecine geçilmesi, tayin dönemine girilmesi, yeni evlenen çiftlerin artması ve yüz yüze eğitim döneminin başlaması gibi faktörler Türkiye'de konut taleplerini artırdı.
Özellikle büyük illerde konut fiyatlarında ve kiralarında yukarı yönlü bir hareket yaşanıyor.
Ev Bul uygulaması Zingat, üç büyük şehirde en çok konut talep edilen ilçeleri açıkladı.