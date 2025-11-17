Konutta yatırımcısına en çok kazandıran şehirler belli oldu!
Endeksa verilerine göre ekim ayında en çok konut satışının gerçekleştiği ilk 30 il içinde yatırımcıya en yüksek kazancı Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun sağladı. Buna karşılık Hatay, Muğla ve Aydın’da fiyatlar enflasyondan arındırıldığında reel olarak geriledi.
Endeksa, Ekim 2025 Konut Değer Raporunu açıkladı. Verilere göre, ekim ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29,2 aylık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 2,9 aylık bazda ise yüzde 0,4 düştü.
Yatırımcıya en çok kazandıran şehirler
Endeksa verilerine göre, ekim ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yatırımcıya en çok kazandıran şehirler sırasıyla Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu.
Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 54,6 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında artış oranı yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 954 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4,6 milyon TL oldu.
Çanakkale’de konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 42,0 reel değer artışı ise yüzde 6,7 oldu. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 48 bin 335 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,7 milyon T olarak gerçekleşti.
Samsun’da ise konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 41,2 iken reel değer artışı yüzde 6,1 seviyesinde. Samsun’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 42 TL, ortalama konut fiyatı 3,7 milyon TL oldu.
Yatırımcıya en az kazandıran şehirler
En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Hatay, Muğla ve Aydın oldu.
Hatay’da satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak yüzde 13,8 geriledi. Hatay’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 691 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,7 milyon TL.
Muğla’da ise satış fiyatları nominal olarak yüzde 20,6 yükselirken reel olarak yüzde 9,3 oranında düşüş gösterdi. Türkiye genelindeki en yüksek gayrimenkul fiyatlarına sahip olan Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 75 bin 788 TL, ortalama konut fiyatı ise 9,8 milyon oldu.
Aydın’da konut satış fiyatları nominal olarak yüzde 23,2 yükselirken reel olarak yüzde 7,4 düştü. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 48 bin 461 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,5 milyon TL.