Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor

Köyde üretilen ürünler tezgahlarda

Pazarlarda sebze ve meyvenin yanı sıra köylerde üretilen çok sayıda ürün de vatandaşlara sunuluyor. Tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi ürünler tezgahlarda yerini alıyor.