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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor

Bolu’da köylerde yetiştirilen ve hazırlanan ürünler semt pazarlarında doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Sebze ve meyveden tereyağına, tarhanadan erişteye kadar birçok ürünün yer aldığı tezgahlar vatandaşlardan ilgi görüyor.

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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor - Resim: 1

Bolu’da kurulan semt pazarları, çevre köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturduğu noktalardan biri oluyor. Üreticiler, tarla ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri pazardaki tezgahlarında satışa çıkarıyor.

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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor - Resim: 2

Köyde üretilen ürünler tezgahlarda

Pazarlarda sebze ve meyvenin yanı sıra köylerde üretilen çok sayıda ürün de vatandaşlara sunuluyor. Tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi ürünler tezgahlarda yerini alıyor.

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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor - Resim: 3

Köylerden getirdikleri ürünleri aracısız şekilde satışa sunan üreticiler, kendi yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Vatandaşlar ise farklı köylerde üretilen birçok ürünü aynı pazarda bulabiliyor. Köy ürünlerinin bulunduğu tezgahlar pazara gelen vatandaşlardan ilgi görüyor.

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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor - Resim: 4

“Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz”

Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, satışa sunduğu ürünlerin tamamını kendilerinin yetiştirdiğini ve hazırladığını belirterek şunları söyledi:

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Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor - Resim: 5

"Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA