Köyden pazara getiriliyor, tezgaha çıkar çıkmaz ilgi görüyor
Bolu’da köylerde yetiştirilen ve hazırlanan ürünler semt pazarlarında doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Sebze ve meyveden tereyağına, tarhanadan erişteye kadar birçok ürünün yer aldığı tezgahlar vatandaşlardan ilgi görüyor.
Bolu’da kurulan semt pazarları, çevre köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturduğu noktalardan biri oluyor. Üreticiler, tarla ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri pazardaki tezgahlarında satışa çıkarıyor.
Köyde üretilen ürünler tezgahlarda
Pazarlarda sebze ve meyvenin yanı sıra köylerde üretilen çok sayıda ürün de vatandaşlara sunuluyor. Tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi ürünler tezgahlarda yerini alıyor.
Köylerden getirdikleri ürünleri aracısız şekilde satışa sunan üreticiler, kendi yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Vatandaşlar ise farklı köylerde üretilen birçok ürünü aynı pazarda bulabiliyor. Köy ürünlerinin bulunduğu tezgahlar pazara gelen vatandaşlardan ilgi görüyor.
“Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz”
Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, satışa sunduğu ürünlerin tamamını kendilerinin yetiştirdiğini ve hazırladığını belirterek şunları söyledi:
"Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.