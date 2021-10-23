Koyunlara embriyo transferi
Yurt dışından getirilen, et ve süt verimi yüksek hayvanların embriyoları, taşıyıcı koyunlara nakledildi.
Antalya'daki bir çiftlikte, et ve süt verimi yüksek hayvanların ıslahını hızlandırmak amacıyla koyunlara embriyo transferi yapıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya başkanlığındaki veteriner ve uzmanlardan oluşan 10 kişilik ekip, Korkuteli ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çalışma gerçekleştirdi.
Yurt dışından getirilen, yüksek et miktarı, etinin kalitesi, lezzeti ve aromasıyla öne çıkan "Suffolk" cinsi koyunların dölleme işleminden bir hafta sonra toplanan embriyoları, mikroskop yardımıyla ayıklanarak yerli ırk koyunlara nakledildi.
Üniversitelerden sahaya taşınan çalışmayla çiftlikte normalde ömrü boyunca 8-10 kuzu veren koyunlardan verimi ve kalitesi yüksek 80-100 civarında kuzu elde edilmesi hedefleniyor.