Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira
Antalya'nın dağlık bölgelerinde sonbaharla birlikte geleneksel üretim mesaisi başladı. Zorlu arazilerden toplanan kozalaklar, günler süren işlemlerden geçirilerek sofralara ulaştırılıyor. Üretimi yaklaşık bir hafta süren ve saatlerce kaynatılarak hazırlanan ürünün kilogram fiyatı ise dikkat çekiyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte andız pekmezi üretimi başladı. Toros Dağları'nda doğal olarak yetişen andız ağaçlarının olgunlaşan kozalakları, vatandaşlar tarafından dağlık ve engebeli arazilerden toplanıyor.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez için yaklaşık 5 kilogram andız kozalağı kullanılırken üretim süreci bir haftayı buluyor. Elde edilen andız pekmezi ise kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.
Kozalaklar dağlardan tek tek toplanıyor
Akseki'de sonbaharla birlikte olgunlaşan andız kozalakları, zorlu arazi şartlarında ağaçlardan toplanarak çuvallarla evlere taşınıyor.
Toplanan kozalaklar, pekmez yapımına hazırlanmak için küçük parçalara ayrılıyor. Bazı üreticiler bu işlemde makine kullanırken bazıları çekiç ve keser yardımıyla kozalakları kırıyor.
Bir haftalık üretim süreci
Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Uğur, andız pekmezini geleneksel yöntemlerle ürettiklerini anlattı. Kırılan kozalakları iki gün suda beklettiklerini belirten Uğur, ardından elde edilen sıvıyı süzüp bir gün dinlendirdiklerini söyledi.
Dinlendirme işleminin ardından sıvının büyük kazanlarda kaynatıldığını ifade eden Uğur, pekmezin kıvamını almasının ardından soğutulup paketlendiğini belirtti.
Kazanlarda 18 saat kaynatılıyor
Andız pekmezi üretiminin en zahmetli aşamalarından birini kaynatma işlemi oluşturuyor. Kozalaklardan elde edilen sıvı, büyük kazanlarda yaklaşık 18 saat boyunca kaynatılıyor. Suyun buharlaşmasıyla giderek koyulaşan karışım, pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alınıyor. Soğutulan ürün daha sonra tüketim ve satış için paketleniyor.
5 kilo kozalaktan yalnızca 1 kilo pekmez elde ediliyor
Üreticilerin verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 kilogram andız kozalağından 1 kilogram pekmez elde edilebiliyor. Kozalakların dağlardan toplanması, kırılması, suda bekletilmesi ve uzun süre kaynatılması nedeniyle üretim süreci yaklaşık bir hafta sürüyor.
Kilogramı 500 liradan alıcı buluyor
Akseki'de geleneksel yöntemlerle üretilen andız pekmezinin kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi tüketimleri için pekmeze dönüştürürken bazıları da üreticilere satarak gelir elde ediyor.
Böylece yörede kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneği, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.
Yörede öksürük, bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan andız pekmezinin bu hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle ürünün tıbbi tedavinin yerine kullanılmaması gerekiyor.