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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira

Antalya'nın dağlık bölgelerinde sonbaharla birlikte geleneksel üretim mesaisi başladı. Zorlu arazilerden toplanan kozalaklar, günler süren işlemlerden geçirilerek sofralara ulaştırılıyor. Üretimi yaklaşık bir hafta süren ve saatlerce kaynatılarak hazırlanan ürünün kilogram fiyatı ise dikkat çekiyor.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 1

Antalya'nın Akseki ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte andız pekmezi üretimi başladı. Toros Dağları'nda doğal olarak yetişen andız ağaçlarının olgunlaşan kozalakları, vatandaşlar tarafından dağlık ve engebeli arazilerden toplanıyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez için yaklaşık 5 kilogram andız kozalağı kullanılırken üretim süreci bir haftayı buluyor. Elde edilen andız pekmezi ise kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 2

Kozalaklar dağlardan tek tek toplanıyor

Akseki'de sonbaharla birlikte olgunlaşan andız kozalakları, zorlu arazi şartlarında ağaçlardan toplanarak çuvallarla evlere taşınıyor.

Toplanan kozalaklar, pekmez yapımına hazırlanmak için küçük parçalara ayrılıyor. Bazı üreticiler bu işlemde makine kullanırken bazıları çekiç ve keser yardımıyla kozalakları kırıyor.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 3

Bir haftalık üretim süreci

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Uğur, andız pekmezini geleneksel yöntemlerle ürettiklerini anlattı. Kırılan kozalakları iki gün suda beklettiklerini belirten Uğur, ardından elde edilen sıvıyı süzüp bir gün dinlendirdiklerini söyledi.

Dinlendirme işleminin ardından sıvının büyük kazanlarda kaynatıldığını ifade eden Uğur, pekmezin kıvamını almasının ardından soğutulup paketlendiğini belirtti.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 4

Kazanlarda 18 saat kaynatılıyor

Andız pekmezi üretiminin en zahmetli aşamalarından birini kaynatma işlemi oluşturuyor. Kozalaklardan elde edilen sıvı, büyük kazanlarda yaklaşık 18 saat boyunca kaynatılıyor. Suyun buharlaşmasıyla giderek koyulaşan karışım, pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alınıyor. Soğutulan ürün daha sonra tüketim ve satış için paketleniyor.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 5

5 kilo kozalaktan yalnızca 1 kilo pekmez elde ediliyor

Üreticilerin verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 kilogram andız kozalağından 1 kilogram pekmez elde edilebiliyor. Kozalakların dağlardan toplanması, kırılması, suda bekletilmesi ve uzun süre kaynatılması nedeniyle üretim süreci yaklaşık bir hafta sürüyor.

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Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira - Resim: 6

Kilogramı 500 liradan alıcı buluyor

Akseki'de geleneksel yöntemlerle üretilen andız pekmezinin kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi tüketimleri için pekmeze dönüştürürken bazıları da üreticilere satarak gelir elde ediyor.

Böylece yörede kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneği, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yörede öksürük, bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan andız pekmezinin bu hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle ürünün tıbbi tedavinin yerine kullanılmaması gerekiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA