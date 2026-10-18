Kozalakları kaynatıp pekmeze dönüştürüyorlar: Kilosu 500 lira

Kilogramı 500 liradan alıcı buluyor

Akseki'de geleneksel yöntemlerle üretilen andız pekmezinin kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi tüketimleri için pekmeze dönüştürürken bazıları da üreticilere satarak gelir elde ediyor.

Böylece yörede kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneği, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yörede öksürük, bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan andız pekmezinin bu hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle ürünün tıbbi tedavinin yerine kullanılmaması gerekiyor.