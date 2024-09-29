Kredi kartı borçlarına yapılandırma: Kimler yararlanabilecek? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Peki karar nasıl olacak?, Kimler faydalanabilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği'nde yapılan değişiklik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili Kurul kararı internet sitesinde duyuruldu. 1 | 9

Kredi kartlarındaki borçlanma, ekstreleri ödeyememe ve kredi borçlarının ödenmemesiyle ilgili bir yapılandırmadan bahsediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 60 aylık bir vade, 60 aylık bir yapılandırma kararı aldı. Karar nasıl olacak? 2 | 9

CNN Türk'te yer alan habere göre; detayları Ekonomist Mustafa Aşkın aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. 3 | 9