Kredi kartı, ihtiyaç kredisi, ek hesap: Borcu en çok artan iller belli oldu Yüksek enflasyon emekli, asgari ücretli, memur gibi sabit gelirlinin refahını her gün kemirirken vatandaşlar çareyi kredi kartlarında buluyor. Aralık 2023'e kıyasla Mart 2024 sonu itibarıyla bireysel kredi kartı borçları yaklaşık yüzde 20 artı. Kredi kartı borçları 1,4 trilyon TL'ye çıktı. Kredi kartı en çok artan şehir ise Konya oldu. Ek hesap kullanımı en çok artan şehir ise Antalya.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bünyesindeki Fintürk’ün il bazında açıkladığı kredi kartları ve ek hesaplara dair veriler dikkat çekiyor. Cumhuriyet'in haberine göre; Mart 2024 sonu itibarıyla, Aralık 2023 sonuna kıyasla bireysel kredi kartı borçları ortalama yüzde 19.1 artarak 1.4 trilyon liraya çıktı. 1 | 12

Bu artış oranı Konya’da yüzde 37.5, Bursa’da yüzde 25.1, Muğla’da yüzde 23.9, Antalya’da yüzde 22.8 ve Aksaray’da yüzde 22.6 olurken, en çok kredi kartı kullanılan il olan yüzde 20 ile İstanbul oldu. Kart borçlarının en az arttığı il ise yüzde 7.1 ile Malatya. 2 | 12

Ek hesap kullanımı da son üç ayda ortalama yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükselirken, en çok artış olan il ise yüzde 33.1 ile Antalya oldu. Bu tür borçlar İstanbul’da yüzde 25.5 yükselirken en düşük artış ise yüzde 18.4 ile Hakkâri’de gerçekleşti. 3 | 12