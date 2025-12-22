Kredi kartı kullananlar dikkat: Binlerce liranız boşa gidebilir, son 10 gün!
Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kritik uyarı yapıldı. Bankaların bazı kartlara tanımladığı ödül ve kampanya puanları 31 Aralık itibarıyla silinecek. Kullanılmayan puanlar binlerce liralık kayba yol açarken uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için yeni yıla kalan son 10 güne dikkat çekti.
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren tarih çattı geldi. Bankaların kredi kartlarına tanımladığı bazı ödül ve kampanya puanlarının 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitireceği bildirildi. Kullanılmayan puanlar, yıl sonunda otomatik olarak silinebiliyor.
Bankalar 1 yıl ile sınırlı tutuyor!
Özellikle alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamalarından kazanılan puanların belirli bir süreyle sınırlı olduğuna dikkat çekilirken, binlerce lira karşılığına ulaşabilen bu puanların kontrol edilmemesi halinde boşa gidebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için kartlarına tanımlı puan bakiyelerini kontrol etmeleri, kullanım süresi dolmak üzere olan puanları yıl bitmeden harcamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Mobil uygulamadan puana bakılabiliyor
Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösterebildiği için, mobil bankacılık uygulamaları ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması öneriliyor.
Yılın son günlerine girilirken, kredi kartı sahiplerinin hak kaybı yaşamamak adına önümüzdeki 10 günü dikkatle değerlendirmeleri gerektiği ifade edildi.
Puanların silinmesi yasal mı?
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bankaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla son gün uyarısı yapmadığını ifade etti. Güllü, borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizdi.