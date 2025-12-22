Kredi kartı kullananlar dikkat: Binlerce liranız boşa gidebilir, son 10 gün!

Puanların silinmesi yasal mı?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bankaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla son gün uyarısı yapmadığını ifade etti. Güllü, borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizdi.