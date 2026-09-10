Kredi kartını neredeyse kurşun geçirmez hale getiren 7 banka ayarı
Kredi ve banka kartları artık yalnızca cüzdanda taşınan bir ödeme aracı değil. İnternet alışverişlerinden mobil uygulamalara, temassız ödemelerden yurt dışındaki işlemlere kadar pek çok kanalda kullanılabiliyor. Bu kolaylık aynı zamanda dolandırıcılık girişimleri için farklı kapılar da açıyor. Kartı tamamen kullanıma kapatmadan alınabilecek önlemler ise var.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kartın internet alışverişine açık olması, ele geçirilen kart bilgilerinin çevrim içi işlemlerde kullanılabilmesi açısından önemli risklerden biri.
İnternetten sık alışveriş yapmıyorsanız bu özelliği sürekli açık tutmak yerine ihtiyaç duyduğunuzda açıp ödeme sonrasında yeniden kapatabilirsiniz. Ancak bu ayar kartı her türlü dolandırıcılığa karşı korumaz. Fiziksel POS, temassız ödeme veya diğer kanallar ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Kartınızın toplam limiti yüksek olsa bile internetten yapılabilecek işlemlere daha düşük bir sınır koymak, bankanız bu özelliği destekliyorsa, olası zararı sınırlayabilir. Örneğin günlük harcama ihtiyacınız birkaç bin liraysa, çevrim içi işlemlerde kartın tüm kullanılabilir limitini açık bırakmak gerekmeyebilir. Büyük bir alışveriş gerektiğinde limit geçici olarak yükseltilip işlem sonrasında yeniden düşürülebilir.
İnternet alışverişlerinde ana kredi kartının bilgilerini vermek yerine sanal kart kullanmak önemli bir ek güvenlik katmanı sağlar. Sanal karta yalnızca yapacağınız alışveriş kadar limit tanımlayabilir, işlem tamamlandıktan sonra limiti sıfırlayabilirsiniz. Böylece alışveriş yaptığınız internet sitesindeki kart verileri daha sonra ele geçirilse dahi ana kart bilgileriniz doğrudan paylaşılmamış olur.
Yurt dışında kart kullanmıyorsanız, bankanız izin veriyorsa yurt dışı işlem yetkisini kapalı tutabilirsiniz. Seyahate çıktığınızda veya yabancı bir internet sitesinden ödeme yapmanız gerektiğinde yeniden açabilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı var: Yurt dışı fiziksel kullanım ile yurt dışı internet işlemleri bankaya göre farklı ayarlar altında bulunabilir.
Temassız ödeme büyük kolaylık sağlıyor ancak kartın kaybolması veya çalınması durumunda belirli işlemlerin PIN girilmeden yapılabilmesi risk oluşturabiliyor. Bankanız izin veriyorsa temassız ödeme limitlerini kontrol edin; kullanmıyorsanız temassız özelliğini kapatmayı değerlendirin. Kartınızı kaybettiğinizi fark ettiğiniz anda ise yalnızca bu ayara güvenmeyip kartı bankanız üzerinden derhal kullanıma kapatın.
Kredi kartından nakit çekme özelliğini hiç kullanmıyorsanız, bankanızın sunduğu seçeneklere bağlı olarak nakit avans limitini düşürmek veya bu kanalı sınırlandırmak ek koruma sağlayabilir. Buradaki temel mantık basit: Kullanmadığınız ödeme ve para çekme kanallarını sürekli açık bırakmamak. İhtiyaç halinde ayarlar mobil bankacılıktan yeniden değiştirilebilir.
En kritik önlemlerden biri de karttan yapılan işlemleri mümkün olduğunca hızlı fark etmek. Mobil uygulama bildirimleri veya bankanın sunduğu diğer işlem bildirimleri açıksa, tanımadığınız bir harcamayı kısa sürede görebilirsiniz. Şüpheli işlem fark edildiğinde kartın hemen kapatılması ve bankayla iletişime geçilmesi, sonraki işlemlerin önlenmesi açısından önem taşıyor.
Kartı internet alışverişine kapatmak güçlü bir önlem olsa da kredi kartını tek başına “yüzde 100 güvenli” hale getirmiyor. Daha etkili yaklaşım; kullanılmayan işlem kanallarını kapatmak, limitleri ihtiyaca göre düşük tutmak, internet alışverişlerinde sanal kart kullanmak ve tüm işlemleri anlık takip etmek.
Ayrıca banka adına gönderilmiş gibi görünen SMS ve e-postalardaki bağlantılara karşı dikkatli olmak; kart numarası, CVV, mobil bankacılık şifresi ve tek kullanımlık doğrulama kodlarını üçüncü kişilerle paylaşmamak gerekiyor.