Kredi kartını neredeyse kurşun geçirmez hale getiren 7 banka ayarı

Kartınızın toplam limiti yüksek olsa bile internetten yapılabilecek işlemlere daha düşük bir sınır koymak, bankanız bu özelliği destekliyorsa, olası zararı sınırlayabilir. Örneğin günlük harcama ihtiyacınız birkaç bin liraysa, çevrim içi işlemlerde kartın tüm kullanılabilir limitini açık bırakmak gerekmeyebilir. Büyük bir alışveriş gerektiğinde limit geçici olarak yükseltilip işlem sonrasında yeniden düşürülebilir.