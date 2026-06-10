Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 11. seviyesine kadar geriledi
Bitcoin fiyatlarındaki satış dalgası hız kesmeden devam ediyor. Artan küresel riskler, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve ETF'lerden çıkan milyarlarca dolarlık para, yatırımcıları tedirgin ediyor. Analistler, kritik destek seviyelerinin kırılması halinde Bitcoin'in 55 bin dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.
Bitcoin, son haftalarda yaşadığı sert kayıplarla dikkat çekiyor. Mayıs ayında 82 bin 607 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, satış baskısının etkisiyle 61 bin dolar civarına kadar geriledi. Hafta sonunda 59 bin 800 doları test eden fiyatlar, kısa süreli toparlanma girişimlerine rağmen kalıcı bir yükseliş sağlayamadı.
Bitcoin'deki düşüşün arkasındaki en önemli nedenlerden biri küresel piyasalarda artan risk algısı olarak gösteriliyor. ABD borsalarında yaşanan sert satışlar yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Nasdaq 100 Endeksi yüzde 1,75'in üzerinde değer kaybederken, S&P 500 Endeksi de yüzde 1'in üzerinde geriledi.
Özellikle teknoloji ve yarı iletken sektöründeki hisselerde görülen satış baskısı, kripto para piyasalarına da olumsuz yansıdı. Piyasalardaki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik beklentiler oldu.
ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri, ekonominin beklenenden daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayında 172 binin üzerinde yeni istihdam yaratılması, Fed'in bu yıl içinde iki kez daha faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yüksek faiz beklentisi ise Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.
Bitcoin fiyatlarındaki düşüşte ETF piyasasındaki gelişmeler de etkili oluyor. Verilere göre ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden son dört haftada toplam 4 milyar dolardan fazla para çıkışı yaşandı. Böylece yılın mart ve nisan aylarında elde edilen kazanımların önemli bölümü silinmiş oldu.
Analistler, yatırımcıların zararlarını sınırlamak amacıyla pozisyonlarını kapattığını ve piyasadaki satış baskısının bu nedenle arttığını belirtiyor. Bazı piyasa gözlemcileri, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerinden çıkardıkları fonların bir kısmını yeni yatırım fırsatlarına yönlendirdiğini düşünüyor.
Özellikle bu hafta gerçekleşmesi beklenen SpaceX halka arzı öncesinde yatırımcıların nakit yaratmak amacıyla kripto varlıklardaki pozisyonlarını azaltmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kripto para piyasasındaki yatırımcı psikolojisi de olumsuz sinyaller üretmeye devam ediyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 11 seviyesine kadar gerileyerek "aşırı korku" bölgesine düştüğü belirtiliyor. Geçmiş veriler, bu tür dönemlerde yatırımcıların genellikle piyasadan uzak durmayı tercih ettiğini gösteriyor.
Teknik analiz göstergeleri de Bitcoin için zayıf bir tablo ortaya koyuyor.
Fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında işlem görmesi ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) düşüşünü sürdürmesi, satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor.
Analistlere göre mevcut görünüm korunursa Bitcoin'in bir sonraki önemli destek noktası olan 55 bin dolar seviyesine doğru geri çekilmesi mümkün olabilir.
Ancak fiyatın yeniden güç kazanarak kritik direnç bölgelerinin üzerine çıkması halinde düşüş senaryosu geçerliliğini yitirebilir.