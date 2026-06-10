Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 11. seviyesine kadar geriledi

Bitcoin, son haftalarda yaşadığı sert kayıplarla dikkat çekiyor. Mayıs ayında 82 bin 607 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, satış baskısının etkisiyle 61 bin dolar civarına kadar geriledi. Hafta sonunda 59 bin 800 doları test eden fiyatlar, kısa süreli toparlanma girişimlerine rağmen kalıcı bir yükseliş sağlayamadı.