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  4. Kripto para alacaklara 6 soru

Kripto para alacaklara 6 soru

Ünlü servet yöneticisi Rick Eling kripto paraya şimdi yatırım yapmak isteyen herkesin en başından itibaren şu 6 soruyu cevaplamasını öneriyor:

1- Şimdi alırsam birkaç ay öncesine göre daha pahalı olur mu?

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2- Neden fiyatı daha yüksek olduğu için bir şeyi satın almak istiyorum? Ayrıca bunu hayatımın diğer alanlarında yapıyor muyum?

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3- Elimde fiyatların şimdi olduğundan daha fazla yükseleceğini gösteren inandırıcı bir sebep var mı?

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4- Şimdi alıp ileride daha pahalıya satacağıma inanıyorsam, kim bunları benden daha yüksek bir fiyatla ve neden alır?

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