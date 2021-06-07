Kripto para alacaklara 6 soru Ünlü servet yöneticisi Rick Eling kripto paraya şimdi yatırım yapmak isteyen herkesin en başından itibaren şu 6 soruyu cevaplamasını öneriyor:

1- Şimdi alırsam birkaç ay öncesine göre daha pahalı olur mu? 1 | 7

2- Neden fiyatı daha yüksek olduğu için bir şeyi satın almak istiyorum? Ayrıca bunu hayatımın diğer alanlarında yapıyor muyum? 2 | 7

3- Elimde fiyatların şimdi olduğundan daha fazla yükseleceğini gösteren inandırıcı bir sebep var mı? 3 | 7