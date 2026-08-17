Kripto para devinde güvenlik alarmı: 40 bin kullanıcının bilgileri sızdı
Kripto para cüzdanı sağlayıcısı SafePal, sisteminde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 40 bin müşterinin sipariş bilgilerinin yetkisiz erişime maruz kaldığını açıkladı. İhlalde kullanıcıların isim, adres ve satın alma bilgileri etkilenirken şirket, özel anahtarlar ve cüzdan şifrelerinin güvende olduğunu bildirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SafePal, yaklaşık 39 bin 798 müşteriyi etkileyen veri ihlaline ilişkin açıklama yaptı. Şirketin verdiği bilgilere göre olayın kaynağında sipariş takip sistemindeki bir yetkilendirme açığı bulunuyor.
Söz konusu açık nedeniyle bir müşterinin başka bir müşteriye ait sipariş bilgilerine erişebilmesinin mümkün hale geldiği belirtildi. Güvenlik açığının 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 tarihleri arasında sistemde bulunduğu kaydedildi.
İsim ve adres bilgileri etkilendi
Veri ihlalinden etkilenen bilgiler arasında müşterilerin isimleri, adresleri ve satın alma verileri bulunuyor.
SafePal ise kripto varlıkların güvenliği açısından kritik öneme sahip verilere erişilmediğinin altını çizdi. Şirkete göre "seed phrase" olarak bilinen kurtarma ifadeleri, özel anahtarlar ve cüzdan şifreleri ihlalden etkilenmedi.
Banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerinin yanı sıra resmi kimlik numaralarının da yetkisiz kişilerin erişimine açılmadığı belirtildi.
Kullanıcılara dolandırıcılık uyarısı
Şirket, ele geçirilen sipariş bilgilerinin kullanıcıları hedef alan kimlik avı saldırılarında veya başka kişilerin kimliğine bürünmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabileceği uyarısında bulundu.
SafePal, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 30'dan fazla sahte internet sitesi ve kimlik avı bağlantısının tespit edilerek kaldırıldığını açıkladı.
Veriler artık 90 gün tutulacak
Güvenlik açığının giderildiğini duyuran SafePal, olayın ardından ilave güvenlik önlemlerinin de devreye alındığını bildirdi.
Şirket ayrıca veri saklama politikasında değişikliğe gitti. Buna göre müşterilere ait kişisel bilgiler, SafePal'ın sipariş işleme sisteminde bundan sonra yalnızca 90 gün boyunca tutulacak.
SafePal; donanım cüzdanları, mobil ve tarayıcı tabanlı cüzdanlar aracılığıyla kullanıcıların kripto varlıklarını saklamasına ve yönetmesine yönelik hizmetler sunuyor.