Kripto parayla böcek ihracatı
Kolombiyalı Viasus, 'çevre dostu' kripto para birimiyle böcek ihracatı yapıyor.
Kolombiyalı German Viasus, uluslararası satışlarda yüksek komisyonlardan kaçınmak için Tierra Viva şirketini kurarak kendi kripto para birimini yarattı.
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Kolombiya'nın Tunja kentinde, başlangıçta hisselerinin satılması için kurulan şirket şu an "çevre dostu" enerji üreterek ormanlaştırma işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor.
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Viasus, Japon çocuklar için popüler bir evcil hayvan olan uzun boynuzlu böcekleri ihraç ediyor.
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