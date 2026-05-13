Kripto piyasalarında nefesler tutuldu: Gözler Trump-Şi zirvesine çevrildi
Kripto para piyasalarında gözler ABD-Çin zirvesine ve Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilirken, Bitcoin 81 bin dolar seviyesinde yatay seyrini korudu. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler piyasada temkinli görünümü sürdürdü. Trump'ın Çin ziyareti iyimserliği desteklerken, İran gerilimi risk iştahını baskılamaya devam etti. Altcoin piyasasında ise karışık seyir dikkat çekerken, Ethereum sınırlı yükseliş kaydetti.
Kripto para piyasaları çarşamba gününe temkinli bir görünümle başladı.
Bitcoin, yatırımcıların ABD ile Çin arasında yapılacak zirveden gelecek mesajları beklemesi nedeniyle yatay seyir izlerken, İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri piyasalardaki baskının sürmesine neden oldu.
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, saat 11.00 itibarıyla yaklaşık 81 bin dolar seviyesinde işlem gördü.
ABD'de açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 80 bin 416 dolara kadar gerileyen Bitcoin, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Altcoinlerde karışık görünüm
Kripto para piyasasının genelinde ise karışık bir seyir izlendi. Ethereum yüzde 0,3 yükselerek 2 bin 301 dolar seviyesine çıktı.
XRP yüzde 0,3 değer kaybederken, Solana, Cardano ve BNB'de yüzde 0,2 ila yüzde 1,2 arasında düşüş görüldü.
Meme coin tarafında ise Dogecoin yüzde 2, $TRUMP tokeni ise yüzde 4,3 yükseldi.
Trump'ın Çin ziyareti takip ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalar piyasalarda iyimserliği destekledi.
Trump, ziyaretine NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Tesla CEO'su Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığını açıkladı.
Üç gün sürecek resmi temaslarda Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ticaret tarifeleri, Tayvan ve yapay zeka başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.
Piyasalarda, iki lider arasındaki görüşmenin ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltabileceği ve İran konusunda devam eden diplomatik çıkmaza katkı sağlayabileceği yönünde beklentiler oluştu.
İran gerilimi piyasalarda baskı yaratıyor
Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Trump'ın hafta başında İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı reddetmesi, piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi.
Bazı haberlerde ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyon seçeneğini yeniden değerlendirdiği ve deniz ablukasını sürdürmeyi planladığı öne sürüldü.
İran tarafının ise Washington'a yönelik sert açıklamalarını sürdürdüğü ve taraflar arasındaki ateşkesin kırılganlığını koruduğu belirtiliyor.
Enflasyon verisi faiz beklentilerini etkiledi
ABD'de açıklanan tüketici enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Analistler, yüksek faiz ortamının kripto para piyasaları açısından olumsuz bir unsur olduğuna dikkat çekiyor.
Faizlerin yüksek seyretmesinin yatırımcıların alternatif maliyetini artırdığı ve riskli varlıklara yönelik talebi sınırlayabildiği ifade ediliyor.