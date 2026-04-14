Kripto piyasasında 'barış' rallisi: Bitcoin 4 haftanın zirvesinde!
Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle nefes alan küresel piyasalar, rotayı yeniden kripto paralara kırdı. ABD ve İran arasındaki barış umutları risk iştahını kabartırken, Bitcoin 74.901 dolara ulaşarak son bir ayın zirvesini test etti. Trump'ın müzakere açıklamalarıyla güçlenen yükseliş dalgasında jeopolitik iyimserlik ve 1 milyar doların üzerindeki ETF girişleri fiyatları destek olurken, Bitcoin'in son haftalarda geleneksel varlıklara kıyasla daha güçlü performans sergilediği görülüyor.
ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin etkisiyle riskli varlıklarda görülen yükseliş, kripto para piyasasına da yansıdı.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Bitcoin, 74.901 dolara kadar yükselerek 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Daha sonra kısmi geri çekilme yaşayan kripto para, 74.400 dolar civarında dengelendi.
Piyasadaki genel yükselişle birlikte Ethereum da yüzde 5 değer kazanarak 2.370 dolara çıktı.
Jeopolitik iyimserlik etkili oldu
Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu açıklaması etkili oldu.
Bu gelişme, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilime rağmen piyasalarda risk iştahını artırdı.
Asya borsalarında da benzer şekilde yükseliş görüldü.
Diğer varlıklara kıyasla güçlü performans
Ekim ayında 126.000 dolarla zirve yapan Bitcoin, son iki ayda dar bantta hareket etmesine rağmen ABD-İran geriliminin başladığı şubat sonundan bu yana birçok geleneksel yatırım aracını geride bıraktı.
Bu süreçte Bitcoin yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, altın yaklaşık yüzde 10 geriledi.
S&P 500 ise aynı dönemde yatay bir seyir izledi.
Kurumsal talep yükselişi destekliyor
Analistler, fiyatlardaki yükselişte jeopolitik gelişmelerin yanı sıra kurumsal talebin de etkili olduğunu belirtiyor.
ETF'lere 1 milyar doların üzerinde giriş yaşanırken, şirketlerin kripto para alımlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
Strategy şirketinin portföyüne 14.000 Bitcoin eklediği de belirtiliyor.