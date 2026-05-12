Kripto piyasasında kritik hafta: Bitcoin 85 bin dolara mı gidiyor?
Kripto para piyasaları yeni haftaya jeopolitik riskler ve ABD'deki düzenleme gündeminin gölgesinde başladı. Bitcoin, hafta sonunda 82 bin dolar seviyesini test ederek mart ayından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşırken, yatırımcıların odağı şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmelere hem de 14 Mayıs'ta görüşülecek "Clarity Act" tasarısına çevrildi. ETF girişleri ve kurumsal talep Bitcoin’i desteklemeyi sürdürürken, analistler makro görünümün korunması halinde fiyatların 85 bin dolar seviyesine yönelebileceğini değerlendiriyor.
Kripto para piyasaları haftaya temkinli ancak güçlü bir görünümle başladı.
Bitcoin (BTC), hafta sonunda kısa süreliğine 82 bin dolar seviyesini test etmesinin ardından yeni haftada yaklaşık 81 bin 500 dolar civarında işlem gördü.
Böylece lider kripto para birimi, mart ayından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşmış oldu.
Ethereum (ETH) ise sınırlı geri çekilmeyle 2 bin 330 dolar seviyesine geriledi.
Piyasalarda son dönemde yükseliş hızında yavaşlama görülse de yatırımcıların, küresel jeopolitik belirsizliklere rağmen kripto varlıklara ilgisini koruduğu değerlendiriliyor.
ETF girişleri Bitcoin'i destekliyor
Artan petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle küresel riskli varlıklarda baskı sürerken, Bitcoin'in 81 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardığı belirtiliyor.
Analistler, özellikle spot Bitcoin ETF'lerine yönelik girişlerin ve kurumsal yatırımcı ilgisinin piyasaya destek verdiğini ifade ediyor.
Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının 92 ila 100 dolar bandında seyretmesi de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.
Uzmanlar, makroekonomik görünümde ciddi bozulma yaşanmaması halinde Bitcoin'in yükselişini 85 bin dolar seviyesine doğru sürdürebileceğini öngörüyor.
Ethereum geride kaldı, XRP yeniden yükseldi
Ethereum'un son dönemde Bitcoin'e kıyasla daha zayıf performans sergilediği belirtiliyor.
Piyasalarda ETH için kritik seviyenin 2 bin 400 dolar olduğu ifade edilirken, bu seviyenin aşılmasının risk iştahının yeniden güçlendiğine işaret edebileceği değerlendiriliyor.
Altcoin piyasasında ise karışık bir seyir dikkat çekiyor.
Solana ve BNB yükseliş kaydederken, Tron ve XRP'nin daha sınırlı performans gösterdiği belirtiliyor.
Ancak XRP'nin piyasa değeri bakımından yeniden Binance Coin'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldiği ifade edildi.
Gözler 14 Mayıs'taki "Clarity Act" görüşmesinde
Kripto piyasalarında dikkat çeken gelişmelerden biri de ABD'deki düzenleme süreci oldu.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin, "Clarity Act" olarak bilinen kripto para düzenleme tasarısını 14 Mayıs'ta değerlendireceği açıklandı.
Tasarıyla birlikte özellikle stablecoin'lere yönelik düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi, dijital varlıkların hangi kategoride değerlendirileceğinin belirlenmesi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) yetki alanlarının açıklığa kavuşturulması hedefleniyor.
Senato'dan geçecek olası bir tasarının yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi'nde daha önce kabul edilen "Digital Asset Market Clarity Act" ile uyumlu hale getirilmesi gerekecek.
Söz konusu tasarı Temmuz ayında iki partinin desteğiyle kabul edilmişti.
Jeopolitik riskler piyasaları etkilemeye devam ediyor
Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkesin sürdüğü belirtilse de taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.
Donald Trump, İran'ın sunduğu son teklifi "tamamen kabul edilemez" olarak değerlendirirken, Tahran yönetimi ise Washington'u "mantıksız taleplerde bulunmakla" suçladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmemesi halinde savaşın sona ermeyeceğini belirterek, gerektiğinde güç kullanımının masada olduğunu söyledi.